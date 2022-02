MADE IN ENGLAND: Na Eriksena se těším. Když bude zdravý a v pohodě, může jít ještě do velkého týmu

„Předně musím říct, klobouk dolů před Christianem Eriksenem. Po všem, co se stalo, pro něj musí být úžasný pocit být zase na hřišti. Myslím, že mu to všichni přejeme a věříme, že brzy bude zase hrát v Premier League. Je to zatím malý happy end, vyhráno ještě nemá. Zátěž v ostrém zápase bude jistě větší než v takovémto přípravném utkání. Ale asi si nikdo moc nemyslel, že by se dokázal vrátit.

Na jednu stranu se mu nedivím. Fotbal dělá celý život, je to jeho koníček a živobytí. Druhý pohled je samozřejmě složitější. Rodina o něj asi bude mít v každém zápase strach. Nemyslím si však, že by ho doktoři pustili, kdyby si nebyli stoprocentně jistí, že je v pohodě a že srdce tu zátěž zvládne. Během osmi měsíců, co na hřišti nebyl, podstoupil určitě spoustu vyšetření, která mu dala zelenou.

V Anglii je péče o hráče na špičkové úrovni. Ale ti jsou dnes důkladně kontrolováni všude. Je divné, že se tohle stane. Pamatuji si, že když jsem sledoval zápas Dánska s Finskem na mistrovství Evropy a on padl na zem, hned jsem vycítil, že se děje něco moc špatného. Osobně jsem naštěstí v životě nic podobného nezažil, ale pro všechny to musí být strašné. Obdivuji, jak hodně mu pomohl v té situaci spoluhráč Simon Kjaer. Mohlo to dopadnout mnohem hůř.

Vezměte si, jak je dnešní fotbalový svět hektický. V Anglii se hraje liga, dva poháry, do toho máte evropské poháry, reprezentaci, kde máte kvalifikaci, Ligu národů, mistrovství světa a Evropy. Ano, anglické kluby mají v kádru třicet borců, mohou sestavu točit a třeba v prvních kolech FA Cupu nebo Ligového poháru největší hvězdy šetří, ale i tak je toho strašně moc.

Když někdo odehraje sedmdesát nebo osmdesát zápasů za sezonu, tak to fakt není žádná sranda. Někde se to projevit asi musí. Připadá mi, že svět je poblázněný a že se všechno musí odehrát během chvilky. Doufám, že se to zklidní. Nikdo si nepřeje, aby se tohle opakovalo.

Eriksen byl v Tottenhamu nebo Interu Milán skvělým hráčem. Má výbornou kopací techniku, umí dávat góly, připravovat je. Věřím, že Brentfordu pomůže. Bude hlavně záležet na tom, jak bude držet jeho tělo a jestli bude schopný hrát.

Asi nezvládne nastoupit hned na celý zápas, podle mě mu budou čas na hřišti postupně dávkovat. Pokud bude zdravotně v pohodě, může se minutáž zvyšovat. Má v sobě defibrilátor, určitě bude pod velkým dohledem. Lékaři budou určitě bedlivě kontrolovat, jak mu srdce reaguje na zátěž.

Každopádně se těším se, až ho uvidím zpátky v akci. Bylo neuvěřitelné, jakých ovací se dočkal, jen když se přišel na stadion představit. Podle mě si takové přivítání zasloužil. Obecně v Anglii lidé jeho návrat kvitují.

Myslím, že tenhle krok pro něj může být správný. Brentford hraje v Premier League, je to menší klub a Eriksen může dostat větší prostor než ve větším mužstvu. Pořád není tak starý a smlouvu má do konce sezony. Když během půlroku ukáže, že po fotbalové stránce nic nezapomněl, a hlavně bude zdravý, může jít pak ještě do lepšího týmu.