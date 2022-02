MADE IN ENGLAND: Dele Alli pomůže Evertonu. Střídání Krále? Nepříjemné. Rozhodování bude těžké pro všechny

„Začnu trochu odlehčeně. Když se byl o víkendu fanouškům Evertonu na stadionu představit Dele Alli, byl trochu extravagantně oblečen a vyvolalo to spoustu reakcí. Nebylo to nic hrozného, ale spousta lidí se divila, že si dovolí takhle přijít. Přijde mi to spíš úsměvné, ale odpovídat na to musel i trenér Evertonu Frank Lampard. Říkal, že ho nezajímá, co bude nosit na sobě, ale jaké výkony bude podávat na hřišti.

Myslím, že příchod Dele Alliho je pro Everton dobrý nákup a že i pro něj bude tohle angažmá správnou výzvou. V Tottenhamu byl hodně dlouho, už zřejmě potřeboval změnu. Tohle mu může být jen ku prospěchu. I já jsem v kariéře zažil, že když je člověk dlouho na jednom místě, potřebuje po čase novou výzvu, motivaci, zase trochu nakopnout.

Navíc on v poslední době moc nehrál. Když jde do takového klubu, jako je Everton, a ještě v situaci, v jaké je, může mu to pomoct. Měl by být jednou z největších hvězd týmu. Pokud bude předvádět výkony jako kdysi a pomůže Evertonu k záchraně v Premier League, lidi si ho tam oblíbí. Je mu pětadvacet, ještě je v dobrém věku. Může ho potkat ještě velký přestup. Když na sobě bude pracovat, může mít před sebou ještě deset let kariéry.

Foto: Molly Darlington, Reuters Posila fotbalového Evertonu Dele Alli tleská fanouškům svého nového klubu.Foto : Molly Darlington, Reuters

Vybavuju si, že měl v minulosti i problémy mimo fotbal. Někdy to bývá těžké, když mladý kluk začne hrát brzy Premier League a vše mu vychází. Jemu se dařilo, hrál dobře, dostal se do anglického nároďáku, možná mu to všechno vlezlo do hlavy a už tomu na tréninku nebo v zápase nedával tolik.

Podívejte se na Ronalda, který chce být pořád nejlepší, furt dělá něco navíc. Ale některým fotbalistům stačí, že se někam dostanou, a pak si myslí, že už to pojede samo. Mohl to být případ Dele Alliho, ale nechci mu křivdit. Každopádně věřím, že novému týmu pomůže.

Situace Evertonu není vůbec dobrá. Museli nějak reagovat a investovat nějaké peníze, aby se zvedli a dostali se ze sestupové zóny. Přišel například i Donny van de Beek na hostování z Manchesteru United, podle mě jde o velmi kvalitního hráče.

Nevím, proč se víc v United neprosadil. Samozřejmě i pro něj bude obrovskou výzvou ukázat, že Manchester udělal dobře, když ho koupil, a že si tam zasloužil víc šancí.

Everton nemá špatný tým, očekávám, že se brzy dostane výš. Ale budou tam muset být trpěliví a jít krůček po krůčku. V úterý prohráli důležitý zápas v Newcastlu a ještě víc se do boje o záchranu namočili. Ale věřím jim stejně jako Lampardovi. Nepochybuju o tom, že ví, co s tím udělat.

Lampard začínal jako trenér v Derby. Dařilo se mu tam, uměl pracovat s hráči. Vedl tam třeba Mounta, který je teď hvězdou Chelsea. Má ligu dobře zmapovanou. Patří mezi legendy anglického fotbalu, dokázal toho strašně moc v Chelsea i v nároďáku. Všichni ho v Anglii berou. Přeju mu jen to nejlepší a doufám, že mu angažmá v Evertonu vyjde.

Alex Král dostal po delší době šanci v základní sestavě West Hamu, ale byl už o poločase v zápase FA Cupu proti Kidderminsteru stažen ze hry. Nevím, jestli ho David Moyes střídal vyloženě kvůli výkonu, nebo chtěl prostě něco změnit. Každopádně pro hráče není vůbec příjemné, když čeká na šanci takhle dlouho, asi se na ni i těší a najednou jde v poločase dolů. V hlavě tohle nikomu nepřidá.

Alex to má těžké, pravidelně hrají Declan Rice a Tomáš Souček, vytíženější je i veterán a legenda klubu Mark Noble. Slyšel jsem, že Královi ve West Hamu dávali několik měsíců na adaptaci. Teď od zimy by mu mohli dávat víc příležitostí, ale uvidíme. V každém týmu Premier League je pětadvacet až třicet frajerů, kteří chtějí hrát. A on teď dostal šanci a nevyužil ji.

Nedaří se mu už nějakou dobu, poslední půlrok je pro něj dost složitý. Na druhou stranu ho to může posílit. Vím, že na sobě strašně moc maká. Sleduju ho na Instagramu, vidím, jak si přidává, hodně trénuje. Je na tom líp, než byl. Ale v Anglii je obrovská konkurence, tady se nikdo s nikým nemaže.

V tu chvíli je složité říct, jestli by West Ham na Krále chtěl uplatnit opci a koupit ho. Pořád do konce sezony zbývá několik měsíců, situace se může změnit. Promluví do toho víc věcí. Předně uvidíme, jestli a kolik šancí dostane. Ovlivnit vše mohou případné odchody, někdy v květnu už budou ve West Hamu vědět, jaké nabídky na jeho hráče chodí. Mohou prodat Rice.

Bude také záležet na tom, co bude chtít sám Král. Bude otázkou, jestli by chtěl za dané situace zůstávat ve West Hamu. Odejít jinam by ale pro něj nebylo jednoduché, protože pokud by to takhle mělo pokračovat, skoro rok nebude pořádně hrát. Rozhodování tak bude podle mě těžké na obou stranách. Bude zajímavé to sledovat."