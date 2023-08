MADE IN ENGLAND: Souček se oklepal, drahé posily Chelsea přestanou být chráněné

„Myslím, že West Ham byl v zápase proti Chelsea o něco lepším týmem a že si vítězství zasloužil. Kladivářům pomohlo, že Chelsea na konci první půle nedala penaltu. Kdyby ji proměnila, utkání by se vyvíjelo jinak. Ale na ‚kdyby' se nehraje a celkově si myslím, že si West Ham vítězství zasloužil.

Pomohl mu příchod Jamese Warda-Prowse. Kopal výborně standardní situace, po jednom jeho perfektním centru z rohu se trefil Nayef Aguerd, další byly nebezpečné, nahrál i na gól Michailu Antoniovi. Je to kvalitní záložník, může být velmi dobrou posilou, což hned ukázal v prvním zápase.

Je super, že za West Ham nastoupili v základní sestavě Tomáš Souček a Vláďa Coufal. Tomáš byl u řady důležitých momentů. Nechci říct, že inkasovaný gól šel vyloženě přes něj. Předcházelo mu nedůrazné odvrácení centru od Kurta Zoumy, Carney Chukwuemeka si míč rychle nachystal a vyrovnal. Tomáš pak fauloval před penaltou, což si myslím, že penalta ani být nemusela. Možná se zákrok odehrál před pokutovým územím. Na druhé zase přihrál Lucasi Paquetovi, který trefil tyč. Bylo toho hodně a klobouk dolů před ním, že se po docela nešťastném průběhu první půle oklepal a zbytek utkání zvládl skvěle. Vláďa obstál velmi dobře.

Oběma tohle pomůže a celému týmu prospěje vítězství nad Chelsea. To se vždy počítá, i když je Chelsea pořád v procesu obměny. West Ham má po prvních dvou kolech čtyři body, které jsou pro něj skvělé.

Když se vám povede vstup do sezony, vždycky se vám lépe dýchá a získáte sebevědomí. Proti Chelsea hrál West Ham dobře, i když negativa bychom našli jako třeba červenou kartu pro Aguerda, který šel do souboje úplně nesmyslně. Ještě se divil, přitom to podle mě mohla být rovnou červená. Každopádně pro Kladiváře začala sezona dobře. Teď nesmí usnout na vavřínech.

Naopak na Chelsea jsem neviděl nic, co bych mohl vyzdvihnout. V prvním zápase proti Liverpoolu na mě působila daleko lépe, kromě gólu a penalty si nevybavuji, že by proti West Hamu něco měla. Vím, že to zmiňuji už poněkolikáté, ale není dobře, že se hráči pořád točí. Bude chvíli trvat, než tým všechny změny vstřebá a než to tam trenér Mauricio Pochettino srovná. Určitě nikdo na Stamford Bridge by ale nechtěl, aby se opakovala minulá sezona.

Samozřejmě pod čím dál větším tlakem budou hráči, za které Chelsea utratila velké peníze. To se týká třeba Enza Fernándeze nebo Mykhaila Mudryka. Přišli v průběhu minulé sezony do týmu, kterému se nedařilo. Všichni brali, že potřebují čas na aklimatizaci. To je v pořádku. Ale teď už přestanou být chránění. Chelsea do nich investovala velké peníze a už nechce čekat na výsledky. Potřebuje je co nejdřív. Jsem na Fernándeze a spol. dál zvědavý. Ono fakt není sranda přijít do Anglie z jiné země a přizpůsobit se lize, která je specifická důrazem, fanoušky, sledem zápasů nebo tlakem.

Chelsea under Todd Boehly have more signings (24) than Premier League wins (11) 👀 pic.twitter.com/PPCtX6OQjo — talkSPORT (@talkSPORT) August 20, 2023

Nějaký čas ještě dostane záložník Moises Caicedo, jenž přišel do Chelsea nedávno jako nejdražší hráč v historii Premier League. Premiéra mu tedy vůbec nevyšla. Na začátku nad ním budou možná v Anglii shovívaví, ale moc dlouho ne. Ty utracené peníze na něj tlak vytvoří. Pár zápasů na aklimatizaci dostane, ale pak už se to na něj taky bude valit. Musí se s tím srovnat a ukázat, jak je silný v hlavě.

Prohrál i Manchester United na Tottenhamu, ale u něj bych to tak černě neviděl. Ze začátku byl lepší, měl několik stoprocentních šancí, ale nevyužil je. Zápas by si zasloužil spíš remízu, příležitostí bylo na obou stranách hodně. Je to úplně jiná prohra než Chelsea. U Manchesteru si řeknu, že takové porážky prostě přicházejí. Doplatil na to, že nebyl produktivní. Hra v jeho případě ale nebyla špatná.

Navíc měli United kopat penaltu po ruce Cristiana Romera. Penalta byla jasná, není co řešit. Vůbec nechápu, proč v této situaci nezareagoval VAR. Bylo to sice zblízka, ale ruka byla jednoznačně od těla, balon letěl na bránu. Podle mě penalta a ovlivnění zápasu. Přijde mi, že je to při posuzování rukou pokaždé jinak. Mělo by být jasné pravidlo, kdy se ruka píská a kdy ne, a tím by se měli všichni řídit. Je toho strašně moc, každý rozhodčí to vyhodnocuje po svém.

S kontroverzníma "rukama" se roztrhl pytel... Jak vidíte tuto situaci? 🖐️#TOTMUN pic.twitter.com/z8T5Y1J82d — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) August 19, 2023