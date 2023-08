West Ham udeřil v derby již po sedmi minutách, poté, co bývalá opora Southamptonu Ward-Prowse našel z rohového kopu hlavu marockého obránce Adžuirda. Hosty vrátil do zápasu Chukwuemeka a těsně před poločasem mohla jít Chelsea do vedení po penaltovém faulu kapitána české reprezentace Součka. Fernándezovu střelu však Aréola vyrazil.