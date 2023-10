MADE IN ENGLAND: Víc asistencí než Rosický? Krásný milník pro Coufala. Onana by měl začít pořádně chytat

„Manchester City prohrál v Premier League podruhé za sebou, nestačil 0:1 na Arsenal a zažívá neobvyklou situaci. Arsenal hrál ale dobře, byl lepším a nebezpečnějším týmem. City se nedostali tolik do své hry, čtyři střelecké pokusy, z toho jen jeden na bránu, pro ně představují chabou bilanci. Ani v držení míče nedominovali tak, jak jsou zvyklí.

Arsenal, zejména William Saliba, výborně pokryl Erlinga Haalanda. Okamžitě ho zastavoval, nedával mu prostor, byl u něj natěsno. Gól dal Arsenal sice se štěstím, střelu Gabriela Martinelliho tečoval do protipohybu gólmana Nathan Aké, ale domácí si branku zasloužili víc. City měli taky štěstí, že nebyl vyloučen Mateo Kovačič, protože předvedl zákroky, za které měl vidět dvě žluté karty, což by jim zápas zkomplikovalo.

Gabriel Martinelli potvrzuje svůj přínos okamžitě po návratu! 💥 Pokud se v oficiálním zápise nebude nic měnit, asistoval Havertz. 🅰️#ARSMCI - 1:0 pic.twitter.com/DDSCbbwMOS — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 8, 2023

Tabulka je pěkně našlapaná. Už v minulém komentáři jsem zmiňoval, že bych byl rád, kdyby to takhle pokračovalo dál a hrálo se o titul do posledního kola. Dřív to bylo o jednom nebo dvou týmech, věřím, že tahle sezona bude vyrovnanější. Ale je za námi teprve osm kol, cesta za titulem je pořád dlouhá.

Arsenal pomalu zúročuje zkušenosti z minulých let, kdy pod trenérem Mikelem Artetou rostl, učil se, sbíral zkušenosti. Ti hráči dozrávají, týmu pomohl příchody Declana Ricea a Jorginha, kteří umí hrát velké zápasy. Dalším plusem je návrat Martinelliho, který byl zraněný. Kanonýři jsou delší dobu spolu, stoupá jim sebevědomí. Uvidíme, jak budou pokračovat.

Nemyslím si, že by City měly poslední dvě porážky nějak položit. Kádr mají silný, odolný, mají jednoho z nejlepších trenérů na světě Pepa Guardiolu, panice určitě nepropadnou. Budou se ale muset nad sebou trochu zamyslet a v klidu si vše vyhodnotit. Ono bylo po utkání vidět, že některým hráčům možná tečou nervy, Kyle Walker tam byl v rozepři s asistentem trenéra Arsenalu, zapojil se do toho Haaland. Po reprezentační přestávce budou muset ukázat, jak mentálně silní jsou.

Tomáš Souček dával za West Ham proti Newcastlu (2:2) zase gól, Vláďa Coufal si připsal další asistenci. Možná někomu může přijít, že to zmiňuji skoro v každém komentáři, ale pokud jsou čeští kluci viditelní, je dobré o tom mluvit. Fakt je to super, za oba mě to moc těší. V minulé sezoně se West Hamu tolik nedařilo, teď celý tým šlape úplně jinak.

Samozřejmě přihrávky Vládi Coufala musí pak někdo proměnit, je to i o střelci, někdy možná i o štěstí. Ale on se na útočných akcích West Hamu hodně podílí, roste mu sebevědomí, perfektně šance připravuje.

Cuf dokonce už překonal v Premier League v počtu asistencí Tomáše Rosického, má jich šestnáct, Rosa měl o jednu méně. Je to pro něj krásný milník, asi nikdo by moc nečekal, že se mu to povede. A to je ve West Hamu tři roky. Ano, všichni víme, že Tomáš se hodně potýkal se zraněními, ale to nijak Vláďův velký počin nesnižuje. Myslím, že všichni mu přejeme, aby další asistence přibývaly. Na druhou stranu i proto ho West Ham kupoval, v klubu věděli, jaký je to dříč, který jezdí nahoru dolů a centry sype do vápna.

Tomáš Souček teď dává góly, dostává se do formy, kterou měl, když do West Hamu přišel. I v Anglii to kvitují a upozorňují na to. Proti Newcastlu se dostal do šestnáctky skoro jako útočník, zakončení sice nebylo tak složité, protože před ním zívala odkrytá brána, ale udělal to skvěle. Emerson mu to připravil jako na zlatém podnose, ale kdyby byl Tomáš líný a nešel do vápna, tak ten gól nedá. Ale takhle Suk hraje, chodí dopředu, do soubojů, na krok opravdu není líný.

Tomáš Souček byl ve správný čas na správném místě a nezaváhal! ⚽#WHUNEW - 1:0 pic.twitter.com/WmpL73G7k2 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 8, 2023

Je to samozřejmě dobrá zpráva i pro reprezentaci. Ta vždycky potřebuje, aby ji táhli hráči, co působí v Anglii nebo Německu. A oni vědí, že to na nich bude stát, že na ně budou všichni koukat. Jen doufejme, že si Cuf nechal nějakou asistenci pro Suka i na zápas s Albánií, který bude v kvalifikaci o mistrovství Evrop velice důležitý.

Už dlouho se řeší výkony brankáře Andrého Onany v Manchesteru United. Stane se, že každý gólman vyrobí chybu, ale on jich dělá opravdu moc. Skoro v každém zápase se něco naskytne, ať už špatný výběh, špatná rozehrávka nebo hloupý gól. Chápu, že trenér Erik ten Hag mu věří, protože ho zná z Ajaxu, a že se Onana potřebuje v Anglii adaptovat, protože skok z italské Serie A do Premier League je veliký. A taky stál obrovské peníze. Ale United potřebují gólmana, který je bude držet.

Onana to sám ví, k nějakým gólům se přihlásil a vzal je na sebe. Je sice hezké, že má sebereflexi, ale nevím, jak dlouho mu to bude promíjeno. Jeho chyby stojí United výsledky, tak to zkrátka je. Měl by začít pořádně chytat. Ostatně Ten Hag je taky pod tlakem, takže je těžké říct, jak dlouho s ním bude mít trpělivost.