MADE IN ENGLAND: City si s United dělali, co chtěli. V derby v Anglii chtějí hráči ukázat kvalitu, ne se pokopat

„Manchesterské derby mělo náboj. První poločas se mi líbil z obou stran, byl vyrovnaný, hrálo se nahoru dolů. I když United dostali brzo gól, relativně rychle se otřepali a pětadvacet minut hráli fakt dobře. Byla pro ně škoda, že Sancho nevyužil další šanci, kdy z docela snadné situace balon hodně podebral a přestřelil bránu. Myslím, že kdyby United vyrovnali na 2:2 chvilku před koncem poločasu, mohl se pak zápas vyvíjet trochu jinak.

City ale po přestávce vlétli do hry úplně jinak, hráli skvěle. Řekl bych, že to byl z jejich strany absolutně dokonalý výkon, dělali si se soupeřem prakticky, co chtěli. United neměli nárok, ani jednou nezakončili, držení míče bylo asi osmdesát ku dvaceti. Utkání mohlo skončit i vyšším rozdílem než 4:1.

Dovolím si jednu odbočku. Velké derby se hrálo o víkendu i v Česku. Připadá mi, že když proti sobě nastupují Slavia a Sparta, je to vyhecované a ti kluci se chtějí spíš pokopat a vrážet do sebe, než aby předvedli kvalitní fotbal. Když tady v Anglii nastoupí proti sobě Manchester City a Manchester United, je to svátek. Padá hodně gólů, hráči chtějí ukázat svou fotbalovou kvalitu než nějakou zákeřnost.

A to i teď, kdy je rozdíl mezi oběma týmy markantní, což se potvrdilo. Bylo vidět, že City jsou někde jinde než United, kteří mají problém, když narazí na top soupeře. Grealish, Foden nebo De Bruyne si se soupeři víceméně hráli, to byla úplně jiná liga. Moc hezky se na to koukalo. Svěřenci trenéra Rangnicka nevěděli, kam dřív skočit. V první půli stíhali tempo, stačili zabrat dopředu i dozadu, ale pak jim došel dech.

De Bruyneho a další ofenzivní hráče Manchesteru City je radost sledovat. Ale není to jen o hře dopředu. Všimněte si, jak všichni čtyři hráči v obraně Citizens dokážou podržet v těžkých situacích balon, umí rozehrát, nepanikaří. Na tohle United momentálně nemají.

V obou klubech je logicky rozdílná nálada. Atmosféra v United není dobrá, což dokreslila situace kolem Ronalda, jenž nebyl ani na tribuně. Nevím, jak byli domluvení s trenérem, ale byl dokonce mimo Anglii a objevily se zprávy, že snad ani nebyl zraněný. Nevím, jak je to možné, co se děje. Každopádně to nenaznačuje nic dobrého.

Do toho přichází tvrdá kritika bývalých hvězd Manchesteru United. Například Gary Neville nebo Roy Keane byli naprosto znechucení druhým poločasem. Byli naštvaní na hráče, že druhou půli odchodili. Vyčítali jim, že posledních dvacet minut úplně vypustili.

Naopak City jsou už několik let nahoře, atmosféra je tam skvělá. Stane se, že jim nějaký zápas občas nevyjde. Ale i taková utkání dokážou vůlí zlomit jako například nedávno v FA Cupu proti Peterborough. V tomhle duelu se jim moc nedařilo, poločas skončil bez branek, ale nakonec vyhráli 2:0.

Myslím, že Citizens nespekulují, nekoukají doleva, doprava, ale chtějí všechny trofeje, které mohou získat. Nedávno prohráli v Premier League s Tottenhamem 2:3, čímž dali Liverpoolu šanci, aby se dotáhl. Je to o šest bodů, ale Liverpool má před sebou o zápas víc. V každém utkání teď půjde o hodně.

Může se rozhodovat ve vzájemném zápase, který se bude hrát v dubnu v Manchesteru. Pokud by vyhráli City, věřím, že už by si pak titul nenechali vzít. Pokud by zvítězil Liverpool, bylo by to zajímavé. Myslím, ale spousta fanoušků v Anglii by si přála, aby byl boj o titul až do konce napínavý.