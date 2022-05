RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Hložek do Leverkusenu? Správný krok a super zpráva pro český fotbal

Patrik Schick je českým Fotbalistou roku zaslouženě. Byl to nejlepší střelec loňského EURO spolu s Cristianem Ronaldem, padalo mu to tam i na klubové úrovni v Leverkusenu. S Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem jsou česká TOP 3. Teď, když skončily ligové soutěže, jsem hodně zvědavý na reprezentaci v Lize národů. Čekají nás super soupeři. Kluci mají šanci ukázat, kam se za poslední dobu posunuli. A s napětím čekám, jestli se potvrdí přestup Adama Hložka do Leverkusenu. To by podle mě byla skvělá zpráva pro český fotbal.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Hložek ze Sparty oslavuje vítězný gól na 4:3 v prodloužení proti Jablonci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Vím, že sezona je na konci a termíny pro reprezentační utkání nejsou úplně šťastné. Všechno se podřídilo mistrovství světa, které bude na konci listopadu a v prosinci v Kataru. Kluci nejsou asi nadšení, mají v nohách spoustu zápasů a potřebují si odpočinout, ale pořád je to národní tým. Ten by se odmítat neměl. Proto mě zaskočily omluvenky ze Slavie. Na druhou stranu takového Tomáše Holeše chápu, že se chce a musí doléčit. Podívejte se na Tomáše Součka, co má za sebou nabitou sezonu v Premier League. Jako kapitán jde ale příkladem a chce i teď odehrát všechno. Nároďák čekají čtyři zápasy, hraje se rychle za sebou a uteče to. Navíc nás čekají krásná utkání proti skvělým soupeřům, co víc si má fotbalista přát? Nějaké volno pak určitě bude. Hráčům bych ho neodpíral, naopak. Někdo odpočinek podceňuje, což je chyba. Odpočívat musí tělo i hlava. Německo Schick odložil megapřestup. Bylo pro mě důležité slyšet, jaké má Leverkusen ambice Když se podívám na domácí scénu, žádný přestup mezi kluby mě do očí úplně nepraštil. Proto beru jako nejzásadnější zprávu, že je daný jednotný balon pro ligu. Po tomhle kroku jsem volal ještě jako hráč. A teď je tady. Hlavně si přeju, aby s tím míčem padalo hodně gólů a spokojení byli nejen hráči, ale i fanoušci. FORTUNA:LIGA Rosický potvrzuje námluvy s Guľou i zahraniční cestu. Trenéra pro Spartu jsem konzultoval s Rangnickem Možná už jsem čekal, že bude mít Sparta nového trenéra, ale pořád nic. Tak aspoň, že Adam Hložek je blízko angažmá v bundesligovém Leverkusenu. Je známé, že tam pan Paska hráče tlačí, za mě je to dobrý krok. Bayer je lepší variantou než Bayern nebo Dortmund. Tam se může Adam ještě posunout. Pokud všechno klapne, bude mít Hložek u sebe Patrika Schicka, což mu pomůže. Ve špičkovém německém klubu tak budou dva ofenzivní čeští reprezentanti. Ve West Hamu je pro změnu defenzivní trio Souček, Coufal, Král. To je přece super zpráva pro český fotbal. FORTUNA:LIGA Adame, ty musíš pryč, vzkazuje Hložkovi expert Jan Rajnoch Bývalý český profesionální fotbalista, který má na kontě patnáct startů za národní tým. Odchovanec Sparty, který nastupoval na pozici defenzivního záložníka či obránce, hrál nejvyšší soutěž také za Bohemians, Mladou Boleslav, Liberec či Olomouc, vyzkoušel si i zahraniční štace v Německu (Cottbus) a Turecku (MKE Ankaragücü, Sivasspor a Adana Demirspor). Momentálně je fotbalovým expertem O2 TV, šéfuje OFS Praha Západ, je trenérem Motorletu B v krajském přeboru, hraje za Real TOP Praha i klub Jíloviště v I.A třídě.

