RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kane a duhová páska? Pravidla Kataru je třeba ctít

Co se týče poháru, tak bych chtěl i přes porážku 2:3 se Spartou moc pochválit ostravský klub jako pořadatele utkání. Zápas měl kvalitu, ale líbila se mi i kampaň, kterou klub k utkání udělal. Postavil to jako Ostrava versus Praha, stadion byl plný a zdálo se mi, že se povedlo produkt domácího poháru posunout správným směrem.

Zlín porážkou s druholigovým Vyškovem definitivně potvrdil propad. Je mi líto majitele klubu Červenky, který toho udělal pro klub moc. Ve Zlíně se musí rozhodnout, co dál. Odvolali trenéra, ale změnit by se měly i další věci. V základní sestavě nebyl žádný odchovanec, za sebe bych volil sázku na mladší fotbalisty. Mají zraněného Cedidlu s Tkáčem, tým je generačně starší a i přesto, že některé kluky znám a mám je rád, je potřeba to správně namixovat. Co si sám pamatuji, v minulosti se do Zlína nejezdilo automaticky pro body, jako tomu bylo během podzimu.

Tečku za rokem 2022 udělala reprezentace. Chyběla řada hráčů Slavie, Sparty, Plzně, šanci dostali další kluci. Nejvíce se pochopitelně mluví o Mojmíru Chytilovi. Někdo řekne, že dal hattrick proti trpaslíkovi, ale dát tři góly není jednoduché. Kolikrát je někdo nedá ani na tréninku. Hodně se v souvislosti s Chytilem mluví o Slavii, za mě by se jí hodil. Je to typově jiný hráč než Sor, Jurečka či Tecl. Ten hráč chce na sobě pracovat, nepohrdl hostováním v Pardubicích a posouvá se správným směrem.

V posledním utkání Češi prohráli v Turecku, byl to remízový zápas. Více než výsledek mě mrzí, že i když šlo o přátelské utkání, tak že nedostali šanci naskočit všichni nominovaní. Já osobně bych jako trenér chtěl, aby si repre dres aspoň na chvíli oblékli. Když bych měl hodnotit celý reprezentační rok, tak jsme sice sestoupili z elitní skupiny Ligy národů, ale vnímal bych to podobně jako účinkování Plzně v Lize mistrů. Češi hráli proti absolutní špičce a byla to pro hráče i trenéry ohromná zkušenost. Já jsem si užil i rozlučku sudího Cakira, který mě při působení v Turecku několikrát pískal. Za mě to byl Pan rozhodčí.

Mistrovství světa má za sebou první utkání. Kvalita se tam jasně ukázala, Ekvádor byl lepší. Myslím, že nás čeká spousta krásných zápasů. Pro mě to bylo mistrovství světa vždycky svátkem. Nikdy nezapomenu na šampionát v Itálii z roku 1990, to bylo pro mě zásadní i směrem ke kariéře. Pro mě bylo legendární MS, kde jsem hltal hráče jako Skuhravý, Bílek, Chovanec, Hašek a další. Budu moc rád, když se podobná generace v českém dresu zase objeví, stejně jako byla tato nebo ta o pár let později.

Sestřih utkání MS Katar - EkvádorVideo : Česká televize

Pozornost poutá mistrovství i kvůli kauze anglického kapitána. Kane chtěl nastoupit s duhovou kapitánskou páskou, chtěl vyjádřit podporu LGBT a hrozil mu trest. Já to vidím tak, že sice můžeme kroutit hlavou, ale musíme respektovat, jak to v zemi jako Katar funguje a musíme respektovat pravidla, která v zemi ctí. Když jsem hrál v Turecku, také jsem si musel na nějaké věci zvykat.

Smůlu mají i fanoušci v Kataru, kteří to po rozhodnutí na poslední chvíli, musejí pár hodin okolo zápasu vydržet bez alkoholu. I když můžeme mít rozporuplné pocity ohledně pořádání MS právě v Kataru, tak se nedá nic dělat a těšme se na utkání a užijme si celé mistrovství. Věřím, že to bude parádní podívaná, jelikož hráči by měli být uprostřed sezony v TOP formě. Venku už je sychravo, to přímo nabádá k posezení u televize a fotbalových přenosů, pokud někdo přímo nevyrazí přímo na první MS v arabském světě.