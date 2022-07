RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Postupy v Evropě? U Sparty mám drobné obavy, o Plzni se Slavií nepochybuji

Plzeň se Slavií si na umělých površích u soupeřů poradily, teď je na řadě Sparta. V prvním utkání na Letné jsem viděl jinou Spartu - dynamickou, běhavou, jen prostě nenašla ve finále akcí recept na neprostupnou obranu Vikingu. Bylo znát, že Karabec s Fortelným prostě ještě nejsou tak zkušení, jak by bylo potřeba a troufnu si říct, že tady by se Bořek Dočkal nejspíš docela hodil.

Otázkou je, jak by zafungovala jiná taktika, kdy by třeba Sparta nechala soupeře trochu hrát, aby vylezl z obranné ulity. Taky je škoda, že už neplatí pravidlo o vstřeleném gólu na hřišti soupeře. Pokud chtějí Letenští postoupit, gól v odvetě dát musejí, a tady by se zmíněné pravidlo Spartě hodilo. Nedá se nic dělat, postup musí ale zvládnout i tak. Z těch šancí, které si doma vypracovala, prostě něco skončit gólem mělo.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kuchta ze Sparty Praha a David Brekalo z Vikingu během utkání 2. předkola Konferenční ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Hodně se mluvilo o nasazení Kuchty. Fanouškům se zdálo, že proti zhuštěné obraně by byl platnější urostlejší Čvančara. Za sebe říkám, že pokud Stavanger nezmění styl hry ani doma, tak by v útoku Sparty mohli být oba. Kuchta je bijec, Čvančara je postavou jiný, myslím, že se mohou slušně doplňovat. Nebál bych se obětovat jednoho ze středních záložníků. Ve hře bych nechal Sadílka, posadil bych jednoho z dvojice Fortelný - Karabec. Je to ale jen můj názor, uvidíme, jak si poradí trenér Priske.

O víkendu se pak rozběhnou nejvyšší soutěže. Do první ligy se vrací Zbrojovka Brno, tým ze druhého největšího města u nás. Bude určitě oživením, Brněnští by si zasloužili hrát ligu pravidelně. Pořádnou prověrkou bude už samotný úvod sezony, Slovácko, Olomouc a Plzeň jsou soupeři, kteří Brnu nastaví určité zrcadlo. Tým ale udělal zkušené posily, k tomu má mladého Ševčíka, po němž už pokukují nejen nejlepší české týmy, hlásí se i Evropa.

Bylo by fajn, kdyby Brno ostrý start zvládlo a chytli se i jeho fanoušci. Sám si pamatuji, když jsem viděl v televizi ty obrovské návštěvy na stadionu Za Lužánkami. Zbrojovka je jediným nováčkem a já se na ni v lize těším a přeji si, aby se v lize Brno udrželo.

Co se týče ostatních týmů, někdo jde do ligy nažhavený a dobře naladěný po povedené přípravě, jiným se třeba tolik nevedlo. Těm, co se dařilo, narostlo sebevědomí, ale ukázaná v ostrých mistrovských zápasech platí. Zažil jsem dost hráčů, co byli v přípravě nejlepší na place a v lize to potom nebylo no. Výsledky z přípravy prostě nelze přeceňovat.

Důležité je být připraven kondičně, na začátku ligy za mě vyhrává na hřišti bojovnost a zaujetí. Hlavní je sbírat body, fotbalovost přijde. K vidění byly během přípravy zajímavé výsledky, ale až samotná soutěž ukáže, jak na tom týmy jsou. Všichni už se těšíme, až to vypukne. Tak hurá na stadiony a věřme, že se dočkáme skvělých zápasů a pořádné porce gólů.