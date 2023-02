RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia má našlápnuto k titulu. Květ králem střelců? Proč ne

Slavia se na výhru proti Brnu nadřela možná víc, než se čekalo, ale Zbrojovka předvedla důstojný výkon. A kdyby dala šance a nepočínala si naivně při trestném kopu Ewertona.... Ale na kdyby se nehraje a opět se ukázalo, jak silnou mají sešívaní lavičku. Zmíněný Brazilec zápas rozhodl a soupeře dorazil opět skvělý Van Buren, který strhl celý tým i stadion. Za mě si zaslouží absolutorium i Ondřej Kolář v brance. Myslím, že po zranění a určitém výpadku je zpátky ve formě, vyzařuje z něj jistota a tým dokáže podržet. Pomohlo mu, že se oženil a uklidnil, jelikož tchán drží pevnou rukou nejen klub, ale zřejmě i rodinu.

Když se vrátím k Van Burenovi, vzal to za správný konec. Přijal, že není ostudou jít na hostování, dokázal tam vždy být oporou, střílel branky a makal. Jednoznačně nevzdal boj o Slavii a vrátil se silnější herně i mentálně. Přitom u cizinců je to neobvyklé, ti spíš hledají v podobných situacích skulinky, jak odejít. Van Buren je jiný případ a dokáže se prosadit, když naskočí z lavičky. A nejde jen o góly, odvádí obrovskou spoustu práce, i když nastoupí od začátku a branku nevstřelí jako minulý týden v Pardubicích.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hrdina v sešívaném dresu slaví gól. Záložník Ewerton poslal Slavii v bitvě se Zbrojovkou Brno do vedení.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Za uši dostává po utkání v Edenu mladý brněnský Ševčík. Udělal chybu, když uhnul ve zdi, před týdnem zase nechal jednoduše odcentrovat Mosqueru před vyrovnávací brankou Plzně. Možná se mu dají tyhle věci občas promíjet, ale ne donekonečna a musí vědět, že tím tým ztrácí body. Není třeba pochybovat o talentu hráče, ale on musí mít i odpovědnost i přesto, že je rozdílový hráč a dokáže to týmu zase v jiných zápasech vrátit. Otázkou je, zda právě jeho dávat do zdi, já bych ho tam asi tedy nedával, ale to je otázka spíše pro Ríšu Dostálka, který jinak odvádí s týmem skvělou práci. Také do Edenu přijel jeho tým s otevřeným hledím a odvážnou hrou, jen takto se mohou hráči posouvat dál.

Vyhrála i Plzeň, ale opět nepředvedla kdovíjaký výkon, České Budějovice jí to také nedaly zadarmo, což oceňuji a věřím, že už i pod novými trenéry začnou sbírat body. Rozhodl dvěma góly Roman Květ, jen potvrdil, jak skvělé má zakončení. A to, že řekl, že by chtěl vyhrát soutěž o nejlepšího střelce ligy? Nevidím důvod, proč by o něj neměl bojovat. Ve výsledku má Viktorka další tři body, ale způsob, jakým k nim došla, je trochu varováním a to také přiznal lehce rozladěný trenér Bílek. Slavia je momentálně herně trochu lepší a má našlápnuto k titulu, ale jak víme Viktorku není radno podceňovat..

Spartu může těšit, že zvládla emočně vypjaté malé derby v Ďolíčku. Zápas měl všechno, co měl mít. Letenští přežili penaltu na konci první půle, pak ale stejně dostali gól na 1:1. Čekal jsem, jak zareagují a musím uznat, že situaci ustáli na rozdíl od podzimních utkání skvěle, nesložili se a naopak dotáhli zápas k zasloužené výhře.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kuchta ze Sparty Praha střílí gól během utkání s Bohemians Praha 1905.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Střelecky se chytil trojzubec Kuchta, Čvančara, Haraslín. Dokonce dva góly dal Láďa Krejčí. Bylo také vidět, že se na Letné věnují standardkám, které má na starosti můj kamarád Luboš Loučka, pro kterého je pozice asistenta Briana Priskeho skvělá škola a moc mu to přeji. Navíc Sparta dala deset gólů za dva zápasy, což jen ukazuje, že koncovka ji v posledních týdnech netrapí... Hráči ukázali mentalní sílu a to jak herní, tak psychickou a nenechali se unést vypjatou, ale skvělou atmosférou v Ďolíčku.

Velkou otázkou je pro mě Baník. Nevyhraje ve Zlíně, pak za půli zničí Teplice, a teď nezvládne utkání s Jabloncem. Jeden slušný poločas ze šesti na jaře odehraných je pro mě prostě málo. Jablonci na cestě za výhrou velel z kapitánského můstku Tomáš Hübschman, s kterým jsem ve sparťanské mládeži vyrůstal. Je o pár dní starší než já a musím před ním smeknout, vidím jeho nezdolnou vůli a vášeň k fotbalu. Skvěle čte a organizuje hru, ostatní se od něj mohou opravdu hodně učit. A že si dá po utkání dvě piva, je to stará škola, bez nich by možná už ani nehrál...

Dlouho jsem přemýšlel zda angažování trenéra Vrby bylo tou správnou volbou pro Zlín. Moc se mi to nezdálo, ale po pár kolech musím říct, že to asi byl ten nejvhodnější kandidát. Vrba je v podobné situaci, jako když poprvé přišel do Plzně. V týmu má zkušené hráče, kteří jsou třeba v bitvě o záchranu. Zná velmi dobře Vencu Procházku či Martina Filla, k tomu na lavičce Petra Jiráčka. Myslím, že má sílu na to, aby záchranářské práce s klubem zvládl a do budoucna tým trochu přeskládal. Bude to šichta, jelikož Pardubice nezahálely a získaly tři body v Mladé Boleslavi, která je na tom podobně nevýrazně jako Baník. Teď si to Pardubice rozdají se Zlínem, což bude jeden ze zápasů kola a možná i jara.

Liga se na jaře teprve rozjíždí, máme za sebou tři kola. Slavia sice vede jen o bod, ale síla kádru je jednoznačná. Plzeň zase dokáže vyhrávat, i když nepodává ideální výkony. Těším se, jak to bude dál nejen v bitvě o titul, ale i o záchranu. Doufám, že bude padat spousta gólů, což je nejlepší pozvánkou, proč se vydat na stadiony.