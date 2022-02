RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia už jede, Spartě by pomohl Ewerton. Respekt před Sivokem

Co v Budějovicích nezvládla Sparta, dokázala o pár týdnů později Plzeň. Pomohla jí krásná hlavička Buchy, který hlavou z penalty poslal do sítě prudký centr. Dynamo ale Viktorku trápilo, mělo šance, jenže Plzeň podržel brankář Staněk. Jeho výkony rostou a myslím, že by to mohl být zajímavý hráč směrem k národnímu týmu. Plzeň těží ze zkušeného kádru, který navíc v případě zranění dokáže doplnit. Na kraj obrany přišel Holík, který je prověřený ligou a podle mého může do týmu skvěle zapadnout.

V základní sestavě nebyl Pavel Šulc stejně jako na Spartě. Tady se do hry nedostal a mluví se o jeho odchodu na hostování. Pokud to vedení Viktorky opravdu udělají a pošlou ho jinam, musí to s hráčem dobře vykomunikovat. Pro Šulce by to neměl být trest, ale cesta, která mu pomůže se zase nastartovat. Varianta hostování není špatná, protože tlak, jaký na něj asi v tuhle chvíli je, musí být velký a v jiném klubu může najít herní pohodu. Třeba Mladá Boleslav by mu slušela nebo třeba České Budějovice.

Právě o Dynamu se teď hodně mluvilo v souvislosti s nesrovnalostmi ohledně podpisu šéfa klubu na smlouvě Van Burena. V reakci na to skončil v Dynamu sportovní manažer Tomáš Sivok. Nechápu počínání šéfa Dynama, že chtěl potopit takového člověka, jako je Sivok. Místo toho potopil sám sebe. Vždyť tím vším upozornil hlavně na sebe.

Přitom v Dynamu odvádí skvělou práci trenér Horejš, jeho tým dokáže trápit Spartu, Plzeň. To spojení trenéra a Tomáše Sivoka mi dávalo smysl, fungovalo. David Horejš udělal obrovský progres, a pokud je pravda, že ještě nemá prodlouženou smlouvu, je to neuvěřitelné. Za mě by byl první, kdo by si ji zasloužil. Dynamo si samo tímhle počínáním dává vlastní gól...

Slavia se vrátila na vítěznou vlnu, když ji teď drží hráči z Afriky. Někoho to možná překvapí, ale právě proto je klub angažoval. Mají kvalitu, a proto ve Slavii jsou. Tým se rozjel, zvedá se herně a je přece jedno, kdo zápas rozhodne. Proti Fenerbahce i Bohemians předvedla Slavia zodpovědný výkon.

O čem přemýšlet má naopak Sparta. Když jsem viděl terén v Jablonci, tak je dobře, že se tam nehrálo, protože by to bylo o zranění a ublížilo by to fotbalu. Možná jí před cestou do Bělehradu tahle pauza pomůže. Ale jinak byl její zápas v Konferenční lize zase špatný a nekoukatelný. Otázkou je samozřejmě terén na Letné, kde by hezký fotbal nejspíš nezvládl hrát ani Real Madrid. Hra Sparty je nejen proti Slavii, ale třeba i proti Českým Budějovicím pomalá. Takže nejpovedenější zápas odehrála Sparta zatím v Edenu, kde nastoupila s mladými hráči. Tak si říkám, jestli není čas postavit to zase na mládí.

Trenér Vrba nechtěl během zimy posily. Teď, když se nedaří, by ale možná měli na Letné reagovat i v tomhle směru. Slova o tom, že to chce čas, neobstojí. Ten prostě Sparta nemá.

Foto: Vít Černý, ČTK Ewerton z Boleslavi slaví vyrovnání.Foto : Vít Černý, ČTK

Samozřejmě vnímám, že s posilami je to složité. Hráčů, kteří by Spartě opravdu pomohli, v české lize zrovna moc není. A když už někoho z Letné chtějí, tak ho koupí Slavia... Když se tak zamyslím nad tím, kdo by tak mohl Letenským pomoci, napadá mě Ewerton. Zase dal za Boleslav dva krásné góly a já být Spartou, tak bych okamžitě reagoval. Stačí si vzpomenout, jak Spartu oživily příchody Peška s Haraslínem.

Každopádně Spartu čeká odveta v Bělehradu, kde domácí Partizan poženou fanoušci. Ale porážka 0:1 není nepřekonatelná. Sám si pamatuji, jak jsme doma během mého působení v Boleslavi prohráli s Palermem a u nich jsme v devadesáté minutě vyrovnali a pak to i celé zvládli. Sparta musí věřit, že to půjde. Tohle skóre nechává zápas otevřený, a pokud to proti Partizanu zvládne, moc by jí to pomohlo. Budu Spartě stejně jako Slavii v odvetách pohárů držet palce.