RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta si vyrovnání nezasloužila, její výkon byl dlouho katastrofální

Plzeň přijela na Spartu dobře připravená, má zkušené hráče a domácí tým jí chybami nabídl možnost jít do vedení. Viktorka těží z práce Michala Bílka s Pavlem Horváthem, oba byli skvělí exekutoři standardek a Plzeň z nich vlastně dala tři góly za sebou. Ty situace rozhodují zápasy a Plzeň z nich těží, stejně jako z týmového ducha. I v tomhle směru je teď v lize Viktorka asi nejlepší. Zvlášť v době, kdy se nějak pořád nedaří dotáhnout prodej klubu, se tým stmelil a drží při sobě o to víc.

Spartu měl na lopatě mladý Šulc. To, že nedal ani jednu ze svých obrovských šancí, je neomluvitelné. Je to talent, nechybí mu sebevědomí, ale tohle bylo selhání, neomluvitelné. To prostě musí zvládnout a dát branku. Stejně tak musí unést i tu kritiku a vzít na sebe zodpovědnost. Plzeň to nakonec stálo výhru. Když ty tutovky zahodil, bylo mi jasné, že tohle bude Viktorku mrzet - a taky že ano. Přišel gól na 2:2 a z jasného zápasu pro hosty byl najednou hodně zajímavý a otevřený závěr.

K obratu zápasu určitě pomohli Spartě střídající hráči. Dočkal, Čvančara i ostatní. Do té doby bylo vidět, jaký problém má tým Pavla Vrby s hrou do zavřené obrany, kdy soupeř spoléhá na brejky. Každý soupeř už ví, že mu na Letné stačí dobře bránit a čekat na rychlé kontry. Ukázalo se, že tohle je podle mě čas pro Bořka Dočkala. Tohle však není otázka pro mě, ale pro vedení Sparty, jak s takovým hráčem nakládat. Určitě se na výkonu Sparty také podepsala absence mladšího Ládi Krejčího. To je hráč, který je drzý, rvavý, dokáže něco vyprovokovat a taky dát důležitý gól.

Úplně jiný byl zápas Slovácka se Slavií. Tam moc fotbalové krásy nebylo, spíš bylo utkání bojovné a rozhodla jej jedna povedená akce. Slavia se učí hrát bez Stancia a Kuchty, nebudu se pouštět do hodnocení, který z těch hráčů chybí víc. Ve hře Pražanů chyběly momenty, které dokázal Stanciu vymyslet. Vlastně přišla jen jedna taková situace od Schranze a hned z toho byl gól. I Kuchta by na hrotu podle mého udělal více neplechy.

Na hrotu sešívaných dostal šanci Standa Tecl, odvedl si svoje, i když gól nedal. Jeho nasazení mě nepřekvapilo, protože Krmenčíkovi poslední zápasy nevyšly, a tak se změna nabízela. Není v bůhvíjaké formě a musí si na svou další šanci počkat.

Na závěr se chci věnovat Teplicím. Na nich je vidět definitivně proměna, zimní pauza týmu moc pomohla. Trenér Jarošík pracuje na tom, aby to kluky bavilo, povedlo se mu v nich probudit zase chuť do fotbalu. Navíc Teplice zabudovaly do sestavy nové mladé hráče, které trenér znal ze druhé ligy, jako jsou Sejk nebo Žák. Teď bude ještě ohromně důležité, jak Teplice zvládnou zápas s poslední Karvinou, která na jaře také neprohrává.