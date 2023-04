RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: U penalty pro Spartu chyboval sudí u videa. Plzeň je zpět, ale musí vyhrát na Letné

Sparta věděla, jak těžký zápas ji v Uherském Hradišti čeká. Ztratila dva body, což ji nakonec může mrzet. Gól vstřelila z přísné penalty. Rozhodčího na hřišti bych tady nevinil, chceme, aby měli vlastní názor a on zákrok viděl jako penaltový. Měla ale přijít intervence od videa, aby se šel sudí na situaci podívat. Hodně mě překvapilo, že k tomu nedošlo.

Samozřejmě se fanoušci baví i o brance, kterou dostal Matěj Kovář. To byl hodně smolný gól, kdy se mu míč do sítě odrazil od zad. Kdyby to od Jurošky skončilo rovnou v brance, řešila by se krásná akce Slovácka. Pro Matěje je vše o to smutnější, že chytal doma, na zápase byla jeho rodina a on pak dostane takovou branku. S tím ale nemohl nic dělat.

Bohemka vzdorovala Slavii v poháru a čekalo se, že to podobně může zvládnout v Edenu i v ligovém utkání. Jenže v sobotu večer to nebyl její den. Sešívaní ukázali sílu. Nakoplo je zvládnuté derby na Spartě, kde měli dost problémů a o výhru vlastně přišli až v úplném závěru vlastním gólem. Do sestavy se vrátil Olayinka, po první půli vlastně nebylo, co řešit. Slavia je první a má do zbytku soutěže i lepší los.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Peter Olayinka slaví vstřelený gól v derby s Bohemians.

Zápas se hrál ve fantastické atmosféře, Bohemku sice prohra mrzí, ale stejně sahá po dlouhé době po historickém umístění a bodovém zisku. Tušil jsem, že pod trenérem Veselým půjde tým nahoru, tohle ale nejspíš nikdo nečekal. Moc se těším na to, jak si to týmy ze čtvrtého až šestého místa rozdají v nadstavbě s vedoucím triem.

Plzeň zvládla utkání s posledním Zlínem bodově i herně. V půli vedla jen o gól, ale pak soupeře dorazila. Všichni víme o tom, jak je trenér Bílek konzistentní a do sestavy sahá spíše později než dříve. Tady ale udělal dvě změny už v poločase a určitě se mu tenhle tah vyplatil. Takže opakuji, pozor na Plzeň. Ztrácí šest bodů a jede na Letnou...

Určitě se hodně mluví o utkání Sigmy s Teplicemi. Ty se sice pod trenérem Frťalou zvedly, ale to, že si z Hané odvezou výhru jsem nečekal. U Sigmy možná došlo trochu k uspokojení, hlavně se ale zápas nepovedl brankáři Macíkovi. Ten tým mnohokrát podržel, ale tady se mu to nepovedlo. Brankáři mají tu nevýhodu, že jejich chyby jsou nejvíce vidět. A on udělal hned dvě, to je ale zkrátka život.

Je konec dubna, počasí stále jako na houpačce. Zážitky ze zápasů a výkony hráčů se naopak v závěru ligy drží na skvělé úrovni. O co hrát je pořád i ve spodku tabulky. Pardubice se po výhře v derby s Hradcem Králové utrhly Zlínu na tři body, rozhodnuto ale určitě není.

Jak se změnily Pardubice po příchodu Radoslava Kováče? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz