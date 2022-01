RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Vrba dostal ve Spartě motivační smlouvu, další kontrakt si musí zasloužit

Sparta prodloužila kontrakt s trenérem Vrbou, což se asi čekalo. Možná si trenér Vrba představoval delší smlouvu, ale já bych řekl, že to je pro něj motivační. Letenští se pod jeho vedením někam posunuli, najeli na nějakou koncepci. Ale výpadky v podobě Plzně a Slovácka by se takovému týmu, jako je Sparta, prostě stávat neměly.

V jeho týmu jsou hráči s ohromným potenciálem do budoucna, určitě porostou. Vrba na nabídku ročního prodloužení kývl a je jasné, že další smlouvu si bude muset dobrými výsledky zasloužit, Sparta bude chtít vidět další progres. Je jasné, že Slavia je pořád dál, na Letné ale jdou nějakým směrem, snížil se opět počet cizinců, už není taková fluktuace hráčů, trenér má další prostor pro práci.

Třeba v Anglii je situace jiná, trenéři tam jsou u týmů delší dobu. Samozřejmě už to ale není tak, jako když byl v Manchesteru United sir Alex Ferguson. Ten byl na Old Trafford desítky let a ta éra byla ověnčená řadou obrovských úspěchů. Jeho nástupci se točí, možná kdyby dobré výsledky pokračovaly, tak to není tak do očí bijící, ale takhle se na Fergusona pořád vzpomíná.

V souvislosti se Spartou se mluví o případu obránce Lischky, kterého si klub stáhl z hostování v Baníku a za pár dní se hráč stěhoval znovu směr Ostrava. Už když se hráč vracel do hlavního města, byla tam taková malá nenápadná myška. Vědělo se, že Baník o hráče stojí, Letenští tímhle způsobem zatlačili na rivala a přišla finančně lepší nabídka. Já být ale ve vedení Sparty, možná bych si hráče nechal a dal mu šanci.

Co se týče Slavie, tak je pořád o hodně dál před konkurencí. Trenér Trpišovský má pořád týmu co dát, není se co divit, že ho klub chce udržet. Hráči se mu mění pod rukama a on je stále úspěšný. Klub pracuje i s mladými kluky v druholigové Vlašimi, aby se mohli posunout v budoucnu do Edenu, jako třeba naposledy Alijagič. Někde jsem zahlédl, že v něm vidí nového Vardyho, uvidíme, jak se ukáže. Sebevědomí mladým nechybí, někdy je třeba ubrat, ale zrovna v jeho případě vidím velký potenciál. A když bude pro tým Alijagič makat jako Vardy, bude to paráda. Góly dávat umí a v životě je třeba si dávat velké cíle, mít zdravé sebevědomí.

V útoku mu uvolnil odchodem místo Kuchta, který si to dokázal všechno srovnat v hlavě. Po odchodu přiznal, že se občas ve Slavii ozval a promluvil třeba i o asistentovi trenéra Houšteckém. Říkal, že prostě musíte ustát ten tlak, jinak to v klubu jako je Slavia nezvládnete a musíte pryč. Vím, že takhle si hráče testoval trenér Jarolím. Vybral si fotbalistu a šel po něm, hodně ho zkoušel. Výsledkem bylo, že když ten hráč prošel, tak pan Jarolím věděl, že fotbalista je odolný a ustojí i obrovský tlak.

Hodně se řeší i hráč Baníku Sor. Je to hodně zajímavý fotbalista, rychlostně vybavený, ale je třeba s ním také individuálně pracovat. Nedivím se, že je v hledáčku Sparty i Slavie, o které se mluví v poslední době častěji. Musím říct, že pocitově mi teď sedí víc do sešívaného dresu. Ale neztratil by se pochopitelně ani na Letné.

Úplně nadšený jsem po víkendu z hattricku Tondy Baráka v italské lize. Fanoušci musejí mít radost, že se začíná výrazněji prosazovat v evropských ligách další česká generace. Je tu Schick, Souček, Coufal, Jankto, daří se Sadílkovi, Daridovi, teď ven zamířil Kuchta. Je fajn, že se český fotbal zvedá z horších časů a já vím, že vedení fotbalu dělá všechno pro to, aby se fotbal očistil. Nepůjde to ale hned, chce to pokračovat v systematické práci a věřím, že všechno jde správným směrem.