SMEČE JANA KUKALA: Královna z ghetta. Serena donutila soupeřky k mnohem tvrdší práci

Tenisová královna se symbolicky rozloučila na US Open, kde v roce 1999, když jí ještě nebylo 18 let, získala svůj první grandslam. Největší zásluhu na jejím panování má otec Richard, nejúspěšnější trenér v ženském tenise všech dob. Spolu s o rok starší Venus vyhrály sestry Williamsovy 30 grandslamových turnajů v singlu a 14 v deblu.

Richard Williams závodně nikdy tenis nehrál, ale dostal se k němu, protože byl obdivovatelem Afroameričanky Althey Gibsonové, která ve druhé polovině padesátých let ovládla pět grandslamů.

Přípravě svých dcer podřídil všechno, měl prostudovánu veškerou dostupnou tenisovou literaturu. Obě dcery nechával trénovat se zátěží obou nohou a těžkým pásem kolem boků. Proto taky byly tak silné. Připravil je tak, že byly schopny vytvořit v ženském tenise úplně nový styl. Williams přišel na to, že základem je atletická příprava, tenis v podání jeho dcer byl založený na podání a rychlosti základních úderů, hlavně returnu.

Obě sestry dokázaly servírovat rychlostí přes 200 km/h, tedy o 30 kilometrů rychleji než ostatní hráčky. Druhé podání zvládala ale lépe Serena, proto byla nakonec úspěšnější než Venus. V době jejich nástupu byla nejlepší Martina Hingisová. Obě zavinily její předčasný konec kariéry, protože to byla smršť. Proti brutální agresivní síle soupeřky nestíhaly.

Serena vyhrála vše, co se dalo, má celkem 73 turnajových triumfů, ale i zlato z olympiády v Londýně 2012. Taky se velkou měrou podílela na vítězství Američanek ve Fed Cupu v roce 1999. Svůj poslední grandslamový titul vyhrála v Austrálii 2017, když už byla v počátečním stadiu těhotenství. Po narození dcery Alexis Olympie už ale na grandslam nedosáhla, i když hrála ještě 4 finále - dvakrát na US Open a dvakrát ve Wimbledonu. Objevily se u ní i častější zdravotní potíže. Přesto si během kariéry vydělala víc než 90 milionů dolarů jen na prize money. Z ghetta (v Comptonu) se dostala až do nejvyšších sfér.