Zbrojovka v lize? Doufám, že navždy. Potřebuje ale posily, nejsem slepý, míní Švancara

"Druhou ligou Zbrojovka projela, ale dva zápasy jí nemůžu stejně odpustit. Bylo to derby s Líšní a porážka se Spartou B. Tyhle výsledky jsem nepřekousnul a taky jsem je dostal sežrat. Vím, že se to bohužel někdy stane, taky jsme během kariéry vypadli z poháru třeba s divizním soupeřem. Ale tohle fanoušky bolí," ohlíží se za postupovou jízdou brněnského týmu. Ta dorazila do cíle ve středu večer, už po 26. kole soutěže byl postupový rébus vyřešen.

Švancara teď věří, že vedení klubu posílí kádr. "Šel bych do nich, nejsem slepý, Zbrojovka je potřebuje. Uvidíme, co partneři klubu, jak pomůže město. Věřím, že Brno má potenciál, aby přilákalo zajímavé hráče," vykládá.

Zároveň naznačuje, že má tým na čem stavět už nyní. "Je tu klenot sestavy Ševčík, prodloužil smlouvu a věřím, že se neztratí ani v první lize. Může to být klíčový fotbalista Zbrojovky. Ale potřebuje mít kolem sebe kvalitu. Nebál bych se získat zkušené hráče, to vím z vlastní zkušenosti, když jsem hrál za BOBY. Po postupu do ligy čekám, že bude výraznější i finanční podpora partnerů," pokračuje chlapík, který si během působení v pražské Slavii vysloužil přezdívku Mercedes.

Hostem pořadu PŘÍMÁK na Sport.cz byl expert Stanislav Levý.Video : Sport.cz

V posledních letech se nováčkům v první lize docela daří. Před Zbrojovkou Brno tak stojí velká výzva, aby navázala na úspěšné premiérové ročníky v podání Pardubic a Hradce Králové. "U Pardubic to byla fakt euforie, Hradci v téhle sezoně tleskám. Teď se dočkal i odměny, když vyhrál nad Slavií. Jasně, musíte mít i štěstí, ale pro mě to zase tak velké překvapení nebylo. Hradec je fakt dobrý," složil Švancara poklonu východočeským celkům. "Věřím, že Zbrojovka půjde podobnou cestou. Máme stadion, věřím, že bude zaplněnější a budeme mít doma velmi dobrou atmosféru."