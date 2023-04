V Paříži tak budou pro australské sportovce platit podobně striktní pravidla pro délku pobytu v olympijské vesnici, jako tomu bylo při předloňské olympiádě v Tokiu. Tehdy to vyžadovala opatření proti koronaviru. Australanům se na hrách dařilo, v medailovém hodnocení skončili šestí a díky sedmnácti zlatým vyrovnali rekordní bilanci z Atén 2004.

Proto to chce vedení australského olympismu zopakovat a vyhlášeným australským večírkům a společenskému životu ve vesnici zabránit i tentokrát. "Je to rozhodnutí motivované jen výkonem. Zkušenosti z Tokia byly naprosto pozitivní pro sportovce, kteří závodili ve druhém týdnu. Bylo to pozitivní pro jejich přípravu i zdraví," řekl výkonný ředitel AOC Matt Carroll.

Olympionici z Austrálie, kteří budou mít na hrách v Paříži hotovo, budou moci zůstat ve francouzské metropoli mimo vesnici na vlastní náklady. Nejvíce to dopadne na obvykle početnou a úspěšnou skupinu plavců, kteří v bazénu závodí první týden.

Bývalý úspěšný plavec James Magnussen, který je na kraulařské stovce stříbrným olympijským medailistou z Londýna 2012 a dvojnásobným mistrem světa, rozhodnutí kritizuje. "Jsem přesvědčen, že každý, kdo se dostane do olympijského týmu v Paříži, si zaslouží mít úplnou olympijskou zkušenost. Být olympionikem není jen o medailích. Je to ojedinělý úspěch, který si zaslouží oslavu bez ohledu na výsledek. Většina sportovců se dostane na olympiádu jen jednou. Měli by mít dovoleno vychutnat si každý okamžik," rozčiloval se.

Upozornil, že plavci vynechávají zahajovací ceremoniál, protože jim hned druhý den začínají soutěže. A po závodním vypětí tentokrát nebudou mít možnost prožít v olympijské komunitě i uvolněné okamžiky. "Tímhle udělají z olympiády jen jeden z mnoha závodů místo jedinečné životní zkušenosti, kterou prožily generace australských sportovců," dodal Magnussen.