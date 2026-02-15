Hlavní obsah

Deváté zlato! Fenomén Klaebo ovládl s Nory štafetu, Češi dojeli nejlépe od senzačního bronzu

Jiří Lizec
2:41
2:41

Chcete-li článek poslouchat, přihlaste se

Aktualizováno

Zimní olympijské hry mají nového krále! Běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo triumfoval s norskými parťáky v nedělní štafetě a má už svou devátou zlatou medaili, čímž se osamostatnil na čele historických tabulek. V Itálii navíc slaví už počtvrté. České kvarteto dojelo sedmé, což je nejlepší umístění od bronzu ve Vancouveru 2010.

Foto: Kacper Pempel, Reuters

Johannes Klaebo se stal nejlepším sportovcem v historii ZOH. Jako finišman norské štafety získal své deváté zlato.

Článek

K zápisu do dějin se v posledních dnech schylovalo a bylo by překvapením, pokud by k němu v neděli nedošlo. Devětadvacetiletý Klaebo už na aktuální olympiádě ovládl skiatlon, sprint klasicky i volnou desítku. V kombinaci se třemi triumfy z Pchjongčchangu 2018 a dvěma z Pekingu 2022 se dostal na osm zlatých medailí, čímž dorovnal počin běžců na lyžích Marit Björgenové a Björna Dählieho a biatlonisty Ole Einara Björndalena.

Pro štafetu na 4 × 7,5 kilometru byli Norové obrovskými favority a předpoklady jasně naplnili. Emil Iversen na úvodním klasickém úseku ještě přivezl k předávce větší balík, Martin Nyenget už ale v polovině závodu vytvořil parťákům náskok deseti sekund.

Čekalo se, zda se na Nory na úvodním volném úseku nedotáhne stříbrný z volné desítky Francouz Mathis Desloges, ale nestalo se. Einer Hedegart odstup držel a předával Klaebovi s náskokem dvanácti sekund. Lyžařský fenomén nic nepodcenil a na první pohled si relativně pohodlně hlídal svůj náskok.

Nakonec Norové zvítězili o 22 sekund před Francií a vrátili se na trůn, před čtyřmi lety totiž vládli Rusové. Bronz na domácím sněhu ukořistili Italové.

Olympijskou štafetu dokázalo složit jen deset reprezentací a mezi nimi byla i ta česká. Jiří Tuž dorazil na první předávku se ztrátou 18 sekund. Na druhém úseku se nejprve na čele vytvořila skupinka šesti reprezentací a Michal Novák jel nějakých 20 sekund za nimi ve společnosti Švýcarů. Následně začal lehce ujíždět zmíněný Nyenget.

Novák nakonec poslal do akce Matyáše Bauera na sedmém místě s mankem necelé tři čtvrtě minuty. Češi se stále drželi se Švýcary a finišman Mike Ophoff vyrazil na trať se ztrátou přibližně minuty a půl. Na posledním úseku se mu vedlo, Noe Näff na něj nestačil a dovezl reprezentační kvarteto na konečné sedmé příčce.

Jedná se o nejlepší umístění české mužské štafety od Vancouveru 2010, kdy Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál a Martin Koukal získali senzační bronz.

XXV. zimní olympijské hry:
Běh na lyžích (Tesero):
Muži - štafeta (4x7,5 km):
1. Norsko (Iversen, Nyenget, Hedegart, Klaebo) 1:04:24,5
2. Francie (Schely, Lapalus, Desloges, Lovera) -22,2
3. Itálie (Graz, Barp, Carollo, Pellegrino) -47,9
4. Finsko -57,1
5. Kanada -1:12,3
6. USA -1:47,3
7. ČESKO (Tuž, Novák, Bauer, Ophoff) -1:59,1.

Olympiáda 2026 v Miláně a Cortině

V Itálii začala olympiáda, která potrvá do 22. února. Sledujte program a výsledky, stejně tak medailové pořadí program Čechů.

České medaile: Zuzana Maděrová (zlato), Metoděj Jílek (zlato, stříbro), Eva Adamczyková (stříbro)

Víte, kde sledovat olympiádu? Sport.cz má dvě online studia, Italské ozvěnyCiao Italia.

Program hokejeProgram biatlonu

Přečtěte si: Vše o olympiádě 2026  Sporty ZOH Nominovaní Češi Sportoviště Olympijské oblečení Historie OH Symboly OH Zajímavosti Kdy bude další olympiáda

Související témata:
Běh na lyžích na olympiádě
Běh na lyžích
Johannes Høsflot Klæbo
Norsko
Olympijské hry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejnovější články

NačítámNačíst další články