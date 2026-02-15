Článek
K zápisu do dějin se v posledních dnech schylovalo a bylo by překvapením, pokud by k němu v neděli nedošlo. Devětadvacetiletý Klaebo už na aktuální olympiádě ovládl skiatlon, sprint klasicky i volnou desítku. V kombinaci se třemi triumfy z Pchjongčchangu 2018 a dvěma z Pekingu 2022 se dostal na osm zlatých medailí, čímž dorovnal počin běžců na lyžích Marit Björgenové a Björna Dählieho a biatlonisty Ole Einara Björndalena.
Pro štafetu na 4 × 7,5 kilometru byli Norové obrovskými favority a předpoklady jasně naplnili. Emil Iversen na úvodním klasickém úseku ještě přivezl k předávce větší balík, Martin Nyenget už ale v polovině závodu vytvořil parťákům náskok deseti sekund.
Čekalo se, zda se na Nory na úvodním volném úseku nedotáhne stříbrný z volné desítky Francouz Mathis Desloges, ale nestalo se. Einer Hedegart odstup držel a předával Klaebovi s náskokem dvanácti sekund. Lyžařský fenomén nic nepodcenil a na první pohled si relativně pohodlně hlídal svůj náskok.
Nakonec Norové zvítězili o 22 sekund před Francií a vrátili se na trůn, před čtyřmi lety totiž vládli Rusové. Bronz na domácím sněhu ukořistili Italové.
Olympijskou štafetu dokázalo složit jen deset reprezentací a mezi nimi byla i ta česká. Jiří Tuž dorazil na první předávku se ztrátou 18 sekund. Na druhém úseku se nejprve na čele vytvořila skupinka šesti reprezentací a Michal Novák jel nějakých 20 sekund za nimi ve společnosti Švýcarů. Následně začal lehce ujíždět zmíněný Nyenget.
Novák nakonec poslal do akce Matyáše Bauera na sedmém místě s mankem necelé tři čtvrtě minuty. Češi se stále drželi se Švýcary a finišman Mike Ophoff vyrazil na trať se ztrátou přibližně minuty a půl. Na posledním úseku se mu vedlo, Noe Näff na něj nestačil a dovezl reprezentační kvarteto na konečné sedmé příčce.
Jedná se o nejlepší umístění české mužské štafety od Vancouveru 2010, kdy Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál a Martin Koukal získali senzační bronz.
|XXV. zimní olympijské hry:
|Běh na lyžích (Tesero):
|Muži - štafeta (4x7,5 km):
|1. Norsko (Iversen, Nyenget, Hedegart, Klaebo) 1:04:24,5
|2. Francie (Schely, Lapalus, Desloges, Lovera) -22,2
|3. Itálie (Graz, Barp, Carollo, Pellegrino) -47,9
|4. Finsko -57,1
|5. Kanada -1:12,3
|6. USA -1:47,3
|7. ČESKO (Tuž, Novák, Bauer, Ophoff) -1:59,1.
České medaile: Zuzana Maděrová (zlato), Metoděj Jílek (zlato, stříbro), Eva Adamczyková (stříbro)
