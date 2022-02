Eliáš: Nikdo není před brankou. To je bolest českého hokeje a pak neporazíme Dánsko

I on byl nepříjemně překvapený, jaký výsledek se pro české barvy zrodil na úvod olympijského hokejového turnaje. Patrik Eliáš, účastník čtyř olympiád a bronzový medailista z Turína, duel proti Dánsku nervózně sledoval v pořadu Ledový Peking, který každý den nabízí Sport.cz. A po něm kriticky říkal: "Chyběl nám třeba větší tlak do brány. Pořád nemáme jednoho hráče před brankou. Přitom dnes už se píská na jiné úrovni, už to tolik nebolí, tak nechápu, proč v sobě nemáme tam víc jít. Je to jedna z věcí, která českému hokeji dlouhodobě chybí a kvůli tomu nedokážeme porazit Dány."

Ledový Peking: Patrik Eliáš hodnotí porážku s DányVideo : Sport.cz

Článek Přitom i po první třetině byl vítěz dvou Stanley Cupů optimistický, navzdory tomu, že tým prohrával 0:2. "Ale úvodní třetina se mi herním projevem líbila. Byli jsme agresivní, vytvářeli si šance. Druhá věc ale je, že jsme nebyli efektivní. Od druhé třetiny nám už Dánové nedali šanci hrát náš hokej a my jsme ve hře nic nezměnili, abychom byli úspěšní. Ano, ve třetí části stálo při dánském brankáři štěstí, měli jsme kvalitní šance, ale pořád to nebylo dostatečné," hodnotil duel Eliáš. Ten se ve studiu shodl s redaktorem Sport.cz Martinem Kézrem, že na ledě byly viditelné až příliš velké rozdíly mezi jednotlivými útočnými řadami. Že si Češi nedokázali udržet trvalý tlak. "Dvě pětky dnes hrály dobře a vytvářely si šance. Ale když šlape jedna pětka a pak se dvě minuty nic neděje, tak to soupeře neunaví a psychicky nepoloží. Dánové navíc zahráli velmi dobrý hokej. Prohrát na začátek olympijského turnaje je nepříjemnost, zvlášť s týmem, který tam má premiéru." Ledový Peking: Patrik Eliáš o Švýcarsku, příštím soupeři Česka.Video : Sport.cz Ve čtvrtek má reprezentace na programu trénink, v pátek dopoledne českého času pak nastoupí proti Švýcarsku, které na úvod turnaje nestačilo na výběr ruských olympioniků. Ovšem pryč jsou doby, kdy by takový mač měl jasného favorita. A ví to také Eliáš. "Švýcarsko je země, kde vychovávají hráče, kteří patří ke špičce NHL. Jejich hra je založená na týmovosti, soudržnosti, šlapou jako švýcarské hodinky. Věří si a je to z nich na ledě cítit." ZOH 2022 Problém hned na úvod. Národní tým poprvé v historii nezískal s Dánskem ani bod Respektovaný hokejový redaktor Martin Kézr pak zdůraznil, že ačkoliv do vyřazovacích bojů postoupí všechny týmy, bude duel proti Švýcarům klíčový z hlediska psychiky a sebedůvěry. "Protože tým, který si nevěří, nedokáže na ledě nic!" Zastaví Češi sérii sedmi proher v této sezoně? Olympiáda Ledový Peking. Patrik Eliáš hodnotil blamáž českých hokejistů s Dány

