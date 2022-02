Švédové se budou snažit vrátit na olympijské stupně vítězů po stříbru v roce 2014 a také napravit propadák z loňského mistrovství světa v Rize, kde poprvé v historii nepostoupili do čtvrtfinále a skončili až devátí. Na vstup do Triple Gold Clubu bude útočit útočník Marcus Krüger z Curychu, který získal v letech 2013 a 2015 Stanleyův pohár s Chicagem, v roce 2017 zlato na světovém šampionátu v Paříži a Kolíně nad Rýnem a v případě triumfu v Číně by doplnil vybranou společnost jako 30. člen mezi hráči.