Na jediný den sportoviště osiřela, než tehdejší šéf Mezinárodního olympijského výboru Avery Brundage pronesl památnou větu: „Hry musejí pokračovat.“ Část účastníků her i organizátorů přitom po dvacet hodin trvajícím dramatu zakončeném tragickým krveprolitím nemělo na sportování ani pomyšlení.

Mnichovské hry měly být oslavou míru a porozumění mezi národy, aby tak Německu napravily reputaci po Berlíně 1936 plném nacistické propagandy. I na to ale doplatily.

Do olympijské vesnice se v noci osm palestinských teroristů dostalo bez větších potíží, však ostraha nechtěla budit obavy uniformami či zbraněmi. Přes ujištění organizátorů se ani izraelská výprava nedočkala zvýšených bezpečnostních opatření.

Aby útočníci splynuli s účastníky her, měli sportovní úbory i tašky, jen místo dresů a náčiní v nich nesli zbraně a výbušniny. Neomylně zamířili na adresu Connollystrasse 11, kde byla ubytována izraelská výprava. Však někteří z nich se nechali zaměstnat při přípravách vesnice jako dělníci či kuchaři, aby se pak v uličkách snáz zorientovali.

Před pátou hodinou Palestinci hlásící se k organizaci Černé září vtrhli do pokojů. Trenéra Mošeho Weinbergera a vzpěrače Josefa Romana, kteří se snažili klást odpor, nemilosrdně popravili, i díky pomoci statného zápasnického rozhodčího Josefa Gutfreunda, který zatarasil dveře, se přes balkony povedlo části izraelských sportovců uprchnout.

Devět jich ale teroristé zajali jako rukojmí. Z okna shodili výpis svých požadavků čítající propuštění 234 Palestinců vězněných v Izraeli i německých teroristů Andrease Baadera a Ulrike Meinhofové z Frakce Rudé armády. Ultimátum stanovili do 9.00, jinak bude každou hodinu zabit jeden z rukojmích.

Do jednání se zapojila německá policie i Liga arabských států, dosaženo bylo prodlužování ultimáta. Teroristé se dožadovali odletu s rukojmími do Egypta a vymohli si večerní přesun na letiště.

Přeživší teroristé pak strávili v německém vězení jen pár týdnů. Koncem října je vláda pustila do libyjského Tripolisu poté, co další ozbrojenci unesli letadlo z Bejrútu do Frankfurtu nad Mohanem.