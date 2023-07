Jak to bude s jednotlivci s ruským a běloruským pasem, ani nenaznačil. Na jaře MOV doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby sportovce z Ruska a Běloruska pustily jako neutrální do mezinárodních soutěží. Nemělo by se to týkat sportovců, kteří otevřeně podporují válku na Ukrajině nebo jsou příslušníky armády. V řadě sportů se ruští a běloruští sportovci vrátili na světovou scénu a účastní se olympijských kvalifikací.