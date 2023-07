Paříž bude hostit olympijské hry potřetí po letech 1900 a 1924. Kejval očekává, že tyto hry ve francouzské metropoli budou neopakovatelné. "Možná za našich životů poslední velké letní olympijské hry v Evropě. Nejbližší další mohou být v roce 2036. Paříž je kolébka sportu, rodné město našeho zakladatele Pierra de Coubertina," vykládal.

Po debatách se šéfem organizačního výboru Tonym Estanguetem nepochybuje o tom, že Paříž pojme hry ve velkém. "Vidí jako svoji ohromnou metu, že jsou schopni uspořádat lepší olympijské hry než v Londýně. Myslím, že je to hodně postavené na téhle soutěživosti mezi těmito dvěma státy. To je strašně pozitivní energie. Paříž se chce prezentovat nejenom jako město sportu, ale také jako město dobrého jídla a tak dále. To všechno dohromady dělá strašně zajímavý koktejl," doplnil.

Sportovní ředitel ČOV a šéf české mise Martin Doktor doufá, že hry budou krásné i pro české sportovce. "To by znamenalo, že budou i hezké výsledky," poznamenal.

Většina sportů se bude odehrávat v Paříži a jejím blízkém okolí. Jen v samém historickém centru města, které se dá obejít pěšky, bude 14 sportů. Zřejmě velmi hlučná bude oblast na náměstí Svornosti (Place de la Concorde), kde bude freestyle BMX, skateboarding, breakdance a basketbal 3x3. "Všechny tyto sporty používají hudbu, takže to bude rušná část města kousek od Louvru," uvedl Doktor.

V Grand Palais, který prochází velkou rekonstrukcí, budou soutěže v šermu a taekwondu. V Seině, kterou pořadatelé už deset let cíleně čistí, se uskuteční dálkové plavání a úvodní část triatlonu. Budou pod mostem Alexandra III., kde bude končit cyklistická časovka. Ta bude začínat na Invalidovně, kam je naplánovaný cíl maratonu a lukostřelba.

Pod Eiffelovkou se uskuteční plážový volejbal a nedaleko budou i judo a zápas. "Někdy to bude trošku horší pro sportovce, protože jsou to provizorní sportoviště a i to zázemí bude provizorní. Ale většinou jsou na to zvyklí," řekl Doktor.

Některá sportoviště už jsou rok před hrami připravená. Tenis se bude hrát na kurtech Roland Garros, které každoročně hostí antukový grandslam, atletika bude na Stade de France. Postavený je kanál pro vodní slalom, hotové je i golfové hřiště.

Mimořádné kulisy budou mít moderní pětiboj a jezdectví, které budou v parku u zámku ve Versailles. "Musejí hodně dbát na to, aby ten park neponičili. Od nejbližšího stromu musí být stavba tři metry. Jsem zvědavý, jak se s tím poperou, ale prostoru mají hodně," přiblížil Doktor.

Několik sportů ale bude daleko od centra dění. Týká se to mimo jiné pro Česko tradičně úspěšné střelby, která se uskuteční v národním centru v Chateauroux, což je tři hodiny cesty od Paříže. Jachting bude v přístavu Marseille, některé basketbalové zápasy bude hostit Lille, surfing bude na dalekém Tahiti.

Většina českých sportovců by měla bydlet v olympijské vesnici v Paříži. "Myslím, že bude aspirovat na nejlepší vesnici ever. Bude zajímavá tím, že je tam mnoho druhů staveb, které se využijí – kancelářské budovy, studentské koleje, rezidenční domy. Je tam krásná veliká jídelna," popisoval Doktor.

Jídelna bude v prostoru bývalé elektrárny, která pak sloužila jako filmová studia. Doktor se vzhledem k vyhlášené francouzské gastronomii neobává o kvalitu pokrmů. "Kdyby měl Francouzi pohořet zrovna na jídle, to by byla pro ně národní katastrofa, to nedovolí," pousmál se.

Zatím není jisté, kde bude česká výprava bydlet, ale jednání už probíhají. "Rýsuje se to tak, že bychom měli mít svůj vlastní samostatný dům, kam by se vešli všichni sportovci. Měl by to být dům z té rezidenční části," řekl Doktor.