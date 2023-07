Český olympijský vítěz v nevýhodě? Mezinárodní federace plánuje zasáhnout

Nominaci ještě nemá jistou, ale pochopitelně využil příležitost si v areálu ve Vaires-sur-Marne zatrénovat. „Už ty první návštěvy naznačovaly, že je dobrá a olympiáda by se tam mohla jet hned. Věřím, že to ještě dotáhnou,“ vyprávěl třicetiletý slalomář.

Vodní sporty budou pohromadě, hned vedle slalomové trati je jezero pro veslaře a rychlostní kanoisty. „Když vyjedeme z trati, podjedeme ubytovnu pro kluby, které tam budou jezdit na soustředění, a dostaneme se na jezero,“ líčí Prskavec.

Foto: Jaroslav Svoboda, ČTK Vodní slalomář Jiří Prskavec už se seznamuje s tratí v Paříži.

„Ta trať byla vybudována na základě dvacet let starého projektu i v rámci udržitelnosti, nesnažili se udělat megalomanské dílo. A areál je moc pěkný,“ chválí.

Svým spádem a průtokem odpovídá kanálům v Riu a Tokiu, kde ale závodníci včetně Prskavce museli opakovaně organizátory upozorňovat na neduhy, které vznikly při stavbě trati. Ve Francii je situace lepší, už jen proto, že země má větší slalomovou tradici a šéfem organizátorů je legenda tohoto sportu Tony Estanguet.

„Mají víc času připravit trať k dokonalosti,“ líčí Prskavec. Co to v praxi znamená? Přesouvání překážek dnes není nikterak složité. „Kotví se do kolejnic na dně a dají se přesouvat, podobně jako ve stavebnici lego,“ přirovnává otec dvou synů.

Hosty pořadu Rok před Paříží byli Martin Doktor a Jiří PrskavecVideo : Sport.cz

I když jsou vypsané tréninkové kempy pro zahraniční závodníky, francouzští slalomáři mají pochopitelně víc času na přípravu a poznávání případných záludností kanálu. Jak docílit toho, aby třeba zkušený dvojnásobný mistr světa Boris Neveu neměl výhodu oproti Prskavcovi a spol.? I to má mezinárodní federace ošetřené.

„Chtějí kvůli tomu tři měsíce před olympiádou trať ještě trochu přestavět. Tak snad se to povede jako v Tokiu, že domácím to trochu sebere výhodu a trať to nezkazí,“ doufá Prskavec.