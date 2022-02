„Nevím, jak je to teď, ani jak to bylo předtím. Zavolali mi, jestli nechci nést vlajku a mně to přišlo jako docela dobrý nápad. V Naganu jsem na zahajovacím ceremoniálu nebyl, neplánoval jsem, že bych šel na zahajovací ceremoniál i v Salt Lake, ale zničehonic přišla tahle nabídka. Tím, že jsem byl freestylista, tak jsem to vzal," vzpomínal na léta starou situaci Valenta ve studiu Sport.cz Ledový Peking.