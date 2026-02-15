Článek
Biatlonistka Markéta Davidová je známá svou náklonností k jednorožcům, a tentokrát i vysvětlila proč. „Protože mi přináší štěstí,“ vysvětlila.
Poté se role tazatelky ujala právě Davidová a vyzkoušela svého kolegu z biatlonové reprezentace Petra Háka. „Já bych se chtěla zeptat, kolik jsi letos zlomil holí?“ Hák s úsměvem odpověděl: „Letos to byla úspěšná sezona a nic jsem nezlomil.“ A hned předal pomyslnou štafetu.
Na řadu přišel Ondřej Černý, který čelil dotazu, s kolika ženami ze zimních sportů randil. Běžec na lyžích se otázce na tělo nevyhýbal. „Já jsem většinou nerandil s holkami ze zimních sportů, takže ten počet velký nebude. Vejdeme se do pěti.“
Řetězec osobnějších dotazů pokračoval, když Černý vyzval Michala Krčmáře, aby prozradil, kolik korun nejvíce zaplatil za rande. Zkušený biatlonista ale reagoval s humorem: „Tak to je podpásovka. Jestli se zásnuby počítají do rande, tak to pár desítek tisíc bylo. Byl to můj nejromantičtější počin v životě, si myslím.“
Závěr ankety patřil fanouškům, kterým Krčmář položil sportovní otázku: „A já se ptám vás, kolik si myslíte, že český tým získá medailí na olympiádě?“
