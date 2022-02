Moderátor Radek Šilhan nejprve s alpskou lyžařkou Kateřinou Pauláthovou rozebere divoký ženský slalom, v němž se Slovensko zásluhou Petry Vlhové dočkalo prvního zlata z letošní olympiády. Přitom Vlhová byla po prvním kole až osmá, nicméně to druhé postavil její trenér a ona toho využila. Zda to byla skutečně zásadní výhoda, tak i na to česká reprezentantka odpoví. Stejně jako proč se zatím v Číně trápí Američanka Mikaela Shiffrinová, která znovu vypadla v 1. kole.