Podívejte, sport tu byl podfinancován a zanedbán 30 let, já jsem v čele NSA půl roku. To, co dělám teď, se projeví za čtyři či spíš šest let. Ale musíme mít vícezdrojové financování sportu, abychom nebyli plně závislí na státním rozpočtu, který se každý rok mění. Nám sportovcům byla ukradena Sazka. Dnes je to čistě komerční projekt, z něhož jde do sportu jen velmi málo. To se musí změnit. A o prioritizaci sportu se mluví řadu let, ale nikdo nenašel odvahu, aby to udělal. Já jo. Další věc, že máme u nás 135 sportovních svazů, Norsko jich má 55. S nadsázkou tu máme svaz běhání mezi stromy a my přece nemůžeme dávat peníze všem. Takže další čára je, aby sport měl v zastřešující mezinárodní federaci alespoň třicet národních federací.