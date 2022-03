Neusser: Sportovní sankce vůči Rusku musí být dlouhodobé. Když někoho zabijí, nestačí se za pár dní omluvit

Právě z vyjádření mezinárodních federací, které symbolizuje kupříkladu fotbalová FIFA, jež dlouho váhala Rusko i ruské kluby vyřadit ze soutěží, je Neusser zklamán.

"Upřímně mě to nepřekvapuje, ale mrzí. Mezinárodní svazy mají obrovské prostředky od sponzorů a partnerů z Ruska, a proto jsou z tohoto důvodu zdrženliví, protože nevědí, co to bude znamenat s jejich rozpočty. Mezinárodní lyžařská federace FIS řekla, že se Světový pohár ve skikrosu v pátek v Rusku odjede, ale sportovci to odmítli a bojkotovali. A v tu chvíli se i federace ocitla pod tlakem," říká Neusser.

A kritizuje především Mezinárodní olympijský výbor (MOV) za jeho původní "neutrální a zdrženlivé stanovisko." "Po aféře s organizování olympiády v Číně a Pekingu, což byl velký přešlap, je stanovisko vůči agresi další minelou. Pokud by byli radikálnější a zásadnější, tak to ovlivní všechny mezinárodní federace." Změnu přineslo až pondělní odpoledne, kdy MOV vyzval k plošnému vyloučení ruských a běloruských sportovců.

Často přitom zaznívá argument, že politika do sportu nepatří. Neusser však tvrdí, že to už dávno neplatí a dává za příklad právě nedávnou olympiádu v Číně.

"Sport má být apolitický, ale není. Olympiádu organizovala Čína podruhé za 14 let a zneužila ji k propagandě. Před pár dny hrály dva týmy KHL a na tribunách byly vyvěšené billboardy, že Putin je náš prezident. To je nemístné a neakceptovatelné. Ruští lidé a představitelé chtějí vidět své umělce na Eurovizi. Chtějí vidět své sportovce na mistrovství, protože to v nich vyvolává hrdost. A my to musíme utnout," říká Neusser v podcastu Mixzóna.

Zároveň stojí za tím, že sportovní sankce mají být dlouhodobějšího rázu a mají zůstat v platnosti i v případě, pokud by na Ukrajině zavládl mír. "Když někdo přijde, zavraždí několik lidí a za pár dní přijde, omluví se, že to tak nemyslel, tak je neakceptovatelné, abychom tuto omluvu přijali. Sankce mají být dlouhodobé. Zejména lidé z českého hokeje řekli, že si nedokáží představit, že za dva tři roky budou hrát zápasy s Ruskou federací. A já s nimi naprosto souhlasím," uvedl Neusser, jenž by podpořil, aby Česko místo Ruska zorganizovalo o rok dříve mistrovství světa v hokeji, než má. Tedy již v roce 2023.