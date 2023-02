Většina Čechů je podle bleskového výzkumu proti účasti Rusů a Bělorusů na olympiádě

Pokud by válka na Ukrajině trvala i příští rok, většina Čechů by nepodpořila start ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži. Vyplývá to z bleskového výzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Pro stopku se vyslovilo 54 procent dotázaných. Účast sportovců z Ruska a Běloruska v Paříži by naopak podpořilo 37 procent dotázaných.

Foto: Benoit Tessier, Reuters Olympijské hry v roce 2024 bude hostit Paříž. Ilustrační fotoFoto : Benoit Tessier, Reuters

Článek Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha start sportovců ze zmíněných zemí nepodporují většinou mladí lidé a voliči TOP 09 a ODS. Opačný názor mají především voliči SPD. "Hry ale budou až za rok a rozhodování o tom, kdo přijede a kdo ne, bude ještě podléhat vývoji," uvedl pro rozhlas Čech. V bleskovém průzkumu Medianu 17. a 18. února odpovídalo přes tisíc lidí starších 18 let. Olympiáda je naplánována od 26. července do 11. srpna 2024. Účast sportovců z Ruska a Běloruska odmítají sportovní představitelé z desítek zemí světa. Válkou postižená Ukrajina hrozí tím, že bude hry bojkotovat. Český bojkot podle dosavadních vyjádření ve hře není. Olympiáda Představitelé 30 zemí vyzvali MOV k objasnění podmínek neutrality pro Rusko