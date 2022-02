Páteční program her v Pekingu nabízí z českého pohledu nabitý program, a tak i ve scénáři Ledového Pekingu nejsou slabá místa. Alpská lyžařka Kateřina Pauláthová se podívá na statečný boj Ester Ledecké, která v superobřím slalomu skončila pátá, jen 13 setin od bronzové medaile. Jaký vliv mohlo mít na výsledek její nízké startovní číslo, z něhož Ledecká vůbec nebyla nadšená, a jaké má česká hvězda vyhlídky do úterního sjezdu? Také na to Pauláthová odpoví.