PEKING (Od našeho zpravodaje) - „Psychicky s ohledem na hlavu je tahle naše situace těžká. Lhal bych, kdybych tvrdil opak. Je to bizarní, ale teď to komentovat nebudu. Když tak někdy časem. Aspoň je fajn, že v tom jsme ve třech. Kdybych tu měl být třeba sám, bylo by to mnohem těžší," připouští David Tomášek s tím, že podobně náročné období zažíval při angažmá v Chabarovsku, které ale na konci ledna po půl roce ukončil a vrátil se do Sparty.