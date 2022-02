Oficiálně se to nazývá fungování v režimu blízkého kontaktu a takový režim zažil na hrách v Pekingu třeba útočník hokejové reprezentace Lukáš Sedlák či ho právě zažívá brankář Šimon Hrubec.

Nejsou nakažení, nemají hraniční či neprůkazné výsledky testů na covid. Přesto takoví účastníci her musejí v čínské metropoli fungovat trošku jinak. A to proto, že při příletu do dějiště ZOH se nákaza prokázala u některého ze spolucestujících z letadla.