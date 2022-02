Věděli jsme, že když půjdeme do vedení, což se nám tedy letos ještě nepovedlo, budou muset Dánové víc a víc útočit. Pak by ten hokej byl jiný. Ale když jsme inkasovali druhou branku, byla to i pro psychiku našich přesilovek velká rána. Když prohráváte 0:2 s Dánskem, které je defenzivně extrémně dobře organizované, je to těžké. Dánové vyhazovali puky, mlátili je po plexisklech. To bohužel stačilo. Hráli velmi obětavě, mají v obraně velké chlapy. Nepustili nás do předbrankového prostoru, což byl taky jeden z klíčů zápasu. První branka, kterou jsme inkasovali, byla přesně taková, jakou jsme měli dát my. Zaclonit, narvat tři hráče do brány, a pak tam může projít i střela, která nemá gólové parametry.