Je to pro vás výsledek nad očekávání na distanci, kterou moc nejezdíte?

Rozhodně. Říkala jsem si, že když dojedu, bude to pro mě úspěch. Já jezdila radši sprinty. (úsměv) Minulý rok jsem jela třicítku ve Švýcarsku při Engadinu a možná někdy s holkama na Mísečkách, ale na takovém profilu to byla moje premiéra.

Držela jste se v početné skupince bojující o 19. místo, to vám asi sedělo.

To bylo fakt skvělý. Navíc jsem věděla, že mám o dost lepší lyže než holky, na tom jsem vydělávala. Čekala jsem, jestli odpadnu, nakonec odpadávaly ostatní.

Asi jo, ale mně to vůbec nevadilo. Jela jsem ve skupině a hrálo mi do karet, že holky neodjely. I když se třeba na nějakém přechodu snažily, já je vždycky sjela z kopce.

To já se klepu vždycky. Možná to tak vypadá, ale zase taková zima mi není. Nějaké holky tam vypadaly o dost hůř.

To, že jsme jely víc než kluci, mi přijde jako dobrý vtip, oni měli 28 kilometrů a my 30, zajímavé. Také z toho bylo hodně kluků smutných, někteří se těšili na padesátku, tohle byl úplně jiný závod.

Na to, že byla moje první, je to slušné. Doufám, že za čtyři roky to tam pošlu ještě výš. Měla bych být výkonnostně v nejlepších letech.