„Její čtvrté a šesté místo jsou krásné. Co by za to jiní dali. Ale samozřejmě, Markéta je bojovnice a chtěla víc. Škoda, že se to dnes zase nepovedlo na té poslední položce. Ale jak bylo vidět, měly s tím problém i ostatní. Určitě se ale za ten dnešní závod nemusí stydět,“ zastával se své bývalé kolegyně Šlesingr.