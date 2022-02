Kdo si poslechl hlasy ruských hráčů, musela mu v hlavě ožít legendární hláška z filmové klasiky o dobrém vojáku Švejkovi. „Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande", neboli „Celý český národ je jedna banda simulantů."

V podobném duchu se totiž hráči sborné po nečekané porážce vyjadřovali o svěřencích trenéra Pešána.

„Co k tomu říct. Viděli jste to sami. Vůbec jsem se jeho obličeje nedotkl. Neudeřil jsem ho a on tam spadl. Je to simulant. To my jsme měli ten zápas vyhrát," rozčiloval se před ruskými novináři Alexander Nikišin na situaci z prodloužení, kdy byl po faulu na Tomáše Hyku vyloučen. A následnou početní převahu pak přetavil ve vítězný gól Libor Šulák.

Dvacetiletý obránce Spartaku Moskva viděl podobně i další z klíčových momentů celého zápasu, kdy byl vyloučen útočník Dmitrij Voronkov na pět minut plus do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku proti Lukáši Sedlákovi. V dlouhé přesilovce Češi dvakrát skórovali.

„Od Voronkova to nebyl žádný úder, byl otočený k puku. Jsou to hrozní simulanti. Ale dáme si na tohle pro příští zápasy pozor," pokračoval Nikišin. „Češi jsou vždy agresivní. Drží, koušou. Ale neměli bychom na to reagovat," dodal.

Podobná slova si neodpustil ani obránce Jegor Jakovlev. „Tyhle hráče známe z naší KHL. Sedlák se tam válí, pak vyskočí a další střídání už je zpátky na ledě," pokračoval ve stejném duchu zkušený obránce Magnitogorsku.

Křivdu cítil i kouč sborné Alexej Žamnov. „Dnes to byl opravdu spektakulární zápas. Díky rozhodčím. V případě Voronkova, tam nebyl žádný důvod pro vyloučení. Viděl jsem to na velké obrazovce. Český hráč do něj najel s hlavou dole. To se musí vzít v potaz. Vůbec to nebylo na 5 minut plus do konce utkání, zlobil se trenér.

„A co Nikišin? Fauloval v prodloužení? Pak se ale mělo vylučovat ihned na druhé straně po vhazování," čertil se Žamnov.