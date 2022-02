Rus Voronkov provokoval tak dlouho, až se mu to vymstilo. Pešán smekal, jak Češi zareagovali

Byl to ve 38. minutě jeden z důležitých momentů utkání. Po prozkoumání videa hlavní rozhodčí Lundgren ze Švédska a Nikulainen z Finska překlasifikovali dvouminutový trest pro ruského útočníka Dmitrije Voronkova na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku Lukáše Sedláka. Čeští hokejisté pak v duelu olympijského turnaje ještě před druhou přestávkou dlouhou přesilovku góly Krejčího se Špačkem využili a otočili skóre z 1:2 na 3:2.

Foto: David W Cerny, Reuters Ruský hokejista Dmitrij Voronkov provokoval v duelu s Českem tak dlouho, až se mu to vymstilo. Olympijský duel nedohrál.Foto : David W Cerny, Reuters

