Coe je proti diplomatickým bojkotům ZOH, mítinky Diamantové ligy v Číně zůstanou

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe zkritizoval diplomatické bojkoty zimních olympijských her v Pekingu, které ohlásila řada zemí včetně Spojených států amerických a Británie. Považuje je za bezvýznamné. V nejlidnatější zemi světa by se měly letos uskutečnit dva mítinky atletické Diamantové ligy. Mezinárodní federace neplánuje Číně pořadatelství odebrat, jak to u tenisových turnajů učinila WTA v reakci na případ tenistky Pcheng Šuaj.

Foto: Jan Kucharčík Sebastian Coe na archivním snímku.Foto : Jan Kucharčík

Článek Lidskoprávní organizace upozorňují, že čínská komunistická vláda utlačuje Ujgury a ničí demokratické prvky v Hongkongu, a vyzývají k bojkotu zimních olympijských her. Neúčast některých výprav jako v Moskvě 1980 a Los Angeles 1984 tentokrát není ve hře, ale řada velmocí už oznámila, že do Číny nepošle své politické delegace. Vedle Británie a USA jsou mezi nimi také Austrálie a Kanada. Podle Coea toto gesto nebude mít žádný reálný účinek. "Politický bojkot je, upřímně, bezvýznamný. A ve světě, kde si myslím, že je důležitá diskuze a vztahy, jen zřídka vidím, jak izolace přináší ovoce. Nechci tím omlouvat země, které neplní základní standardy ohledně lidských práv. Ale nikdy jsem neviděl sportovní akci, která by zanechala zemi v horším stavu, než byla před tím," poznamenal někdejší šéf organizačního výboru olympijských her v Londýně 2012. ZOH 2022 Podle šéfa MOV se většina zemí k diplomatickému bojkotu her v Číně nepřipojí Světová atletika, kterou vede, navzdory událostem v Číně neplánuje nic měnit na plánovaném kalendáři Diamantové ligy Na 30. července je naplánovaný mítink v Šanghaji, 6. srpna by měli elitní atleti závodit v Šen-čenu. "Každý sport si může zvolit vlastní přístup. Vždy to přináší nezamýšlené důsledky. Nakonec si myslím, že nejvíce trpí sportovci. Myslím si, že všichni sportovci mohou vyjádřit své názory a sport by se tomu neměl vyhýbat. Ale nakonec je pořád lepší mít otevřený dialog a sportovní vztahy, které stavějí mosty," uvedl Coe. Zda se nakonec diamantové mítinky v Číně uskuteční, je kvůli pokračující koronavirové pandemii nejisté. V termínové listině byly i loni, ale nakonec z nich sešlo a například oštěpařky včetně Nikoly Ogrodníkové a Barbory Špotákové měly náhradní diamantové závody na mítincích nižších kategorií v Evropě. ZOH 2022 Diplomatický bojkot OH v Pekingu ze strany USA je v pořádku, uvedl Fiala

