Dvanáct let staré vzpomínky děsily. Jenže Slováci je zaplašili. Začne je svět brát vážně?

Peking (od našeho zpravodaje) - Ty dvanáct let staré vzpomínky mu prostě musely přijít na mysl. Bylo by divné, kdyby nepřišly, když se staly noční můrou... Vždyť už na hrách 2010 byli Slováci s útočníkem Šatanem v sestavě historicky první olympijské medaili tuze blízko. V zápase o bronz vedli nad Finy po dvou třetinách 3:1, jenže pak přišel kolaps v té třetí, čtyři inkasované branky a zbyly jen slzy.

Jenže tím to také skončilo... „Vždyť naši kluci byli tehdy tak mladí, že si to snad ani nemohli pamatovat," uklidňoval se Šatan a dění na pekingské ledě mu dalo za pravdu.

„Měl jsem za to, že pokud vyhrajeme, bude to drama do poslední vteřiny. Jenže my sehráli nejlepší zápas na turnaji. Přestříleli jsme silného soupeře, nepustili ho do velkých šancí," lebedil si Šatan po nakonec jednoznačném triumfu 4:0 svěřenců kanadského kouče Ramsayho.