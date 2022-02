Naposledy dal gól Čechům, pak tři roky nic! Teď to změním, řekl si Fin a načal ruskou zkázu

Po stříbrech ze Soulu 1988 a Turína o 18 let později se hokejisté Finska dočkali zlaté olympijské medaile. Zasloužené, protože ve finále byli lepší než Rusové a za celý turnaj v Pekingu nenašli přemožitele. „Je těžké popsat slovy, co pro celou zemi tohle zlato znamená, protože hokej je ve Finsku velká věc," říkal kapitán Valtteri Filppula poté, co na ledě pověsil každému spoluhráči na krk zlatou medaili a jemu samotnému ji pak navlékl bek Ohtamaa. V součtu s MS tak mají Finové z posledních tří velkých akcí dvě zlata a jedno stříbro.

Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Gólová radost! Finský hokejista Hannes Björninen (24) slaví gól ve finále olympijského turnaje proti Rusku.Foto : Matt Slocum, ČTK/AP

Reklama