Kanaďané, kteří ve čtvrtek zdolali stříbrné medailisty z Pchjongčchangu Němce 5:1, šli do vedení v čase 1:24 po Robinsonově střele od mantinelu, jež překvapila brankáře Manna. Američané přispěchali s odpovědí za 70 vteřin. Útočník Miele vyřešil přečíslení dvou na jednoho bekhendovým zakončením pod horní tyčku. V závěru první třetiny dokonal obrat Meyers po přihrávce Farrella, který v úvodním duelu s Čínou zaznamenal při výhře 8:0 pět bodů.

Kanada se málem prosadila i na začátku druhé části, jenže McTavish trefil břevno. Hráči ze země javorového listu toho brzy litovali, jelikož vzápětí inkasovali potřetí. Gólman Pasquale vyjel k zadnímu hrazení, jenže kvůli Smithovu lehkému klepnutí do hokejky puk nezachytil a Smith ho rychle přihrál před branku na zakončujícího Brissona.

Kanadský obránce Noreau poté nastřelil tyčku. Zblízka se neprosadil ani Staal. Devítinásobní olympijští šampioni paradoxně skórovali až v oslabení, když na konci přečíslení dvou na jednoho stál Knight, který překonal Manna. V závěru prostřední třetiny Noreauovu střelu v přesilovce usměrnil jeho spoluhráč O'Dell tečí do břevna.

V polovině úvodní třetiny dal gól Pietta, jenže Čína si úspěšně vzala trenérskou výzvu a branka neplatila. Německý kapitán Moritz Müller totiž předtím nedovoleně najel do brankáře Smithe, který následně nemohl zasáhnout.

V 25. minutě Němci zvýšili. Moritz Müller nahodil puk od modré a Kahun ho šikovně tečoval do Smithova protipohybu. Zdálo se, že výběr trenéra Söderholma bez problémů dokráčí ke třem bodům, jenže Číňané se nevzdali.

Čínští hokejisté slaví gól do sítě Německa.Foto : David W Cerny, Reuters

Pětačtyřicet vteřin před koncem druhé třetiny překonal Niederbergera z dorážky Spencer Foo. Na rozdíl jediné branky se domácí tým dotáhl v čase 49:00 poté, co Wong vypálil z první v přesilové hře. Druhou nahrávku v utkání si připsal zadák Sproul. Číňané v závěru zkusili hru bez brankáře, vyrovnat se jim však nepodařilo.

V české skupině B hrají od 14:10 Švýcaři s Dány. Hráči Helvétského kříže sehráli houževnatý zápas s výběrem Ruska, kterému nakonec podlehli jen 0:1. I s Čechy to byla hodně vyrovnaná bitva, kterou rozhodly až nájezdy, ve kterých se proti bezchybnému Hrubcovi neprosadil ani jeden ze švýcarských exekutorů. Dánsko proti Rusům na senzační výhru nad Českem nenavázalo. Dlouho však za stavu 0:1 drželo naději na vyrovnání. To nakonec nepřišlo a Rusové zápas rozhodli gólem do prázdné 6 vteřin před koncem.