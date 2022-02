Pešán určil brankáře pro Dánsko

Je to očekávaná zpráva, nyní však už oficiálně potvrzená. Do úvodního zápasu olympijského turnaje proti Dánům půjde česká hokejová reprezentace ve středu od 14:10 SEČ se Šimonem Hrubcem v brance. Záda mu na střídačce bude krýt Patrik Bartošák, jen na tribuně pak zůstane Roma Will. Českým novinářům to po úterním tréninku v Pekingu sdělil hlavní trenér Filip Pešán.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Generální manažer Petr Nedvěd a trenér reprezentace Filip Pešán.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

