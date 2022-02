PEKING (Od našeho zpravodaje) - „Mně se ten hokej hrozně líbil. Oboustranně. Parádní pro oko diváka," řekl.

Opravdu lepší než hubená výhra 1:0 po nájezdech?

Kdybych si mohl vybrat z výsledků 1:0 a 6:5 v prodloužení, dám přednost druhé variantě. Protože hokej se hraje pro fanoušky.

Jak moc je pro vás důležitý bod navíc?

Strašně moc. Opravdu jsme si zasloužili zápas vyhrát. Proti silnému Rusku jsme našli cestu. Teď budeme chtít chvilinku odpočívat. Brzo se začneme připravovat na další zápas s pocitem, že jsme porazili dva silné soupeře.

Hodně vás potěšily přesilovky? Dali jste v nich čtyři ze šesti gólů.

Byly klíčem k vítězství. Odehráli jsme velmi slušný zápas, fantasticky ho zvládli naši obránci, kteří kombinovali, dokázali vyvážet kotouče a byli nebezpeční na útočné modré čáře. Což byl největší rozdíl oproti zápasům minulým. Neodpalovali kotouče, dokázali si poradit s forčekingem Rusů.

Hráči ale říkali, že dobrý tým by si během pár minut nenechal otočit výsledek ze stavu 4:2 na 4:5.

Je to pravda. O to silnější ale může tým být, když se po takovém kolapsu vrátí do hry. Za mě by se to stávat nemělo, ale musíme taky respektovat sílu soupeře, který má výborný tým a v těchhle fázích nás přehrával. Ale jsem rád, že jsme si s tím poradili.

Foto: Annegret Hilse, Reuters Čeští hokejisté oslavují gól proti ruskému týmu.Foto : Annegret Hilse, Reuters

Neznervóznil vás před play off výkon brankáře Hrubce?

Některé góly se asi daly chytit. Na druhou stranu Šimon tak nebo tak opět našel cestu k výhře. Pro mě zůstává vítězným brankářem a jsem rád, že ho máme.

A co říct k debutu útočníka Špačka na hrách? Dorazil teprve v pátek, hned ale hrál a navíc dal důležitý gól.

Já jsem ho prosil, aby si odpoledne nebral prášky na spaní, že to může mít efekt i na večerní zápas. Evidentně mě poslechl. Někdy člověk udělá nějaké změny v sestavě, v přesilovce a vyjde to. Někdy je za blbce. Jsem hrozně rád, že se nám to dneska povedlo.

Jste spokojený, jak si tým začíná sedat a jak reaguje na herní situace?

Cítím to úplně stejně. Jsem hrozně rád, že nemáme vůbec potřebu ten tým nabudit nebo ho naopak krotit. Vypadá to opravdu velmi dobře."

Není obvyklé, aby po triumfu měl tým oslavný pokřik už na střídačce. Co vás k tomu vedlo?

Po vítězství nám tady pokřik chybí. Než jsme se všichni po výhře nad Švýcarskem dostali do šatny, už byla půlka kluků na kolech a různě jinde. Kluci si teď spontánně řekli, že by si potřebovali zařvat. Tak jsme sportovně počkali, až Rusové opustí led, aby to nevypadalo jako akt nerespektu. Zařvali jsme si na střídačce.

Foto: David W Cerny, Reuters Český hokejista Tomáš Kundrátek se raduje z vyrovnávací trefy proti Rusům.Foto : David W Cerny, Reuters

V předkole play off by na vás mohli vyjít Švýcaři. Co byste na takového soupeře říkal?

Ještě jsem na možnosti nekoukal, nepočítal. Soustředím se na to opravdu ze dne na den. Samozřejmě to takhle být může. Ale ať to jsou Švýcaři, nebo kdokoli jiný, ten zápas musíme vyhrát a dobře se na něj připravit. Nechtějte po mně názor na to, na koho můžeme případně narazit.

Vítáte, že teď máte dva volné dny?