Vůjtka výsledek se Švýcary nepřekvapil, problém reprezentace vidí v koncovce

Výběr kouče Filipa Pešána zapsal v čínské metropoli nejhorší výsledek v historii českého i československého hokeje. "Nedá se říct, že mě výsledek překvapuje, protože jsme se Švýcary sehráli už velice vyrovnaný zápas ve skupině (výhra 2:1 po nájezdech). Mohli jsme i vyhrát, kdybychom měli takové to momentum, které v těch zápasech rozhoduje. Bohužel my na to asi nemáme takovou kolektivní psychiku, abychom ty zápasy zvládali," řekl ČTK Vůjtek.

Podle jeho názoru rozhodly zápas předkola dvě rychlé branky z 1:0 na 1:2. "Dostat během 13 vteřin dva góly, to se potom těžko vrací, v hlavách to zůstane. Švýcaři hráli dobře přesilovky, dali z nich dva góly," uvedl čtyřiasedmdesátiletý Vůjtek.

Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Zklamaný Roman Červenka po zápase se ŠvýcarskemFoto : Matt Slocum, ČTK/AP

Problém národního mužstva vidí v koncovce. "Dneska jsme měli spoustu příležitostí, i tutových. Střely z šesti sedmi metrů střelci dávají, a my jsme je dnes v rozhodujících chvílích nedali. To nám chybí a není to poprvé. Bylo to i v jiných zápasech. Ve skupině jsme dali ve dvou zápasech po gólu kromě utkání s Ruskem, které mělo jasný postup a už ten zápas nebralo moc vážně. Za tři zápasy jsme dali čtyři góly. To je strašně málo na to, kolik příležitostí jsme měli," konstatoval Vůjtek.

Češi na velkém turnaji naposledy získali medaili v roce 2012, kdy na mistrovství světa vybojovali bronz. "Má to spoustu příčin. Například naše liga se zbytečně hraje o 15 mužstvech, juniorské soutěže to samé. Všichni víme, že je v nich zbytečně moc mužstev. Kvalita se pak od toho odvíjí už nějaký rok. Není to tak, že by to přišlo letos nebo loni. Postup tam prostě není a ještě nějaký čas ani nebude, i když se změní vedení (svazu). Je třeba začít od základů," prohlásil Vůjtek, který vedl českou reprezentaci v letech 2015 až 2016.

"Musíme hlavně něco podniknout, aby se to do budoucna zlepšilo. Je třeba začít od mládeže a přes úpravu soutěží a tam hledat příčiny, jak vychováváme hráče. Když máte v žákovských, dorosteneckých nebo juniorských soutěžích výsledky 15:1, tak to k ničemu nevede. Těžko pak vyrostou dobří hráči," podotkl někdejší kouč Vítkovic, Kazaně, Jaroslavle nebo slovenské reprezentace, s níž na světovém šampionátu 2012 došel do finále.