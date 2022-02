Peking (od našeho zpravodaje) - Sama po závodě vypadala bezradně, trochu světla do problému vnesl až trenér a sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. Po nedělním mužském tréninku se k nešťastnému vystoupení ještě jednou vrátil.

Stál na střelnici v biatlonovém areálu v Čang-ťia-kchou a nechtěl situaci rozebírat úplně do detailu. „Nikomu to nepomůže. Čím víc se to bude rozpitvávat, tím víc se bude řešit, ať vyhodíme toho a toho," vyprávěl v reakci na komentáře některých příznivců. Ale něco ze zákulisí osudné přípravy lyží Davidové poodhalil.

Na vině podle něj byla přemíra snahy. Změnily se podmínky, servis se tedy rozhodl na poslední chvíli změnit mázu, aby lyže po zmrzlém sněhu jely co nejrychleji. Jenže neodhadl potřebný čas, nestihly se dokončit všechny procedury, a tak Davidová dostala jakýsi polotovar. A ten na trati vůbec nebyl konkurenceschopný, česká biatlonistka se trápila a jen díky kvalitní střelbě se české kvarteto výrazněji nepropadlo.

„Nebylo to žádné podcenění. Ale někdy je lepší s tím nic nedělat. Když dostanete pět minut na přepsání článku, také řeknete, že to je nesmysl. Je lepší nechat, co máte, než v tom udělat guláš," vyprávěl Rybář novinářům.

Jak hodlá zajistit, aby se podobná minela neopakovala? „Tahle chyba už se nestane. Protože když se stane na olympiádě, tak si jí budete pamatovat do smrti," je přesvědčený. „Když ve škole dostanete pětku, příště si dáte pozor. Pochybuju, že bychom tady měli někoho, kdo by to hodil za hlavu a příště to řešil stejným způsobem. Jen to chtělo trošku chladnější hlavu," ví.

Pro Davidovou je útěchou aspoň to, že přišla na příčinu svého trápení na trati a nešlo o nějaký náhlý pokles formy. Však ji už v pondělí čeká vytrvalostní závod, v němž je úřadující světovou šampionkou. „Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby se to vůbec nestalo. Potřebujete mít důvěru, jak všechno funguje a tohle jí nepřidá. Ale my už to nevrátíme zpátky a určitě je lepší vědět před dlouhým závodem, že chyba není v ní ale materiálu," přitakává Rybář.

A reakce fanoušků v diskuzích? Rybář, v minulosti dvakrát oceněný jako český trenér roku, jen pokrčí rameny. „Těm, kteří mají biatlon v srdci a těší se na závody, může i za nás patřit částečná omluva, i když asi vědí, že nikdo z nás to neudělal schválně a dost nás to trápí. Snad to pochopí," věří.