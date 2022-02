192 centimetrů vysoký a téměř metrák vážící levý křídelník svými výkony šokuje všechny. I kanadského trenéra Slováků Craiga Ramsayho. „Na rovinu přiznávám, že mě v Pekingu svou hrou ohromil. Navzdory své výšce má nejen rychlé nohy, ale i šikovné ruce. Když jsem ho na olympiádu bral, říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby dal aspoň jeden gól. No a on jich už teď má pět," kroutí hlavou Ramsay.