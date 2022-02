Lékařka finského olympijského týmu Maarit Valtonenová uvedla, že Anttila měl pozitivní test na covid-19 před více než dvěma týdny a před odletem do Pekingu měl už několik negativních výsledků. Po příletu do Číny byl ale mistr světa z roku 2019 opět testován s pozitivním výsledkem a musel do karanténního hotelu.

Finsko vstoupí do turnaje ve čtvrtek zápasem proti Slovensku. Anttilu dostanou z izolace pouze dva negativní PCR testy s odstupem 24 hodin. "Je to profesionální sportovec a rád by se účastnil tréninků a zápasů. Navíc nedostává moc dobré jídlo a je to velký chlap. Měl by mít více energie a lepší jídlo. Navíc je pro něj špatné psychicky, že neví, co se děje a co s ním bude dál," řekl kouč Jalonen.