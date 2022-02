Čeští sportovci při slavnostním nástupu během zahájení her v Pekingu.Foto : Annegret Hilse, Reuters

Na slavnostním zahájení her podle očekávání nechybl ruský prezident Vladimir Putin.Foto : Pool, Reuters

Prezident MOV Thomas Bach mává při zahájení her v Pekingu.Foto : Aleksandra Szmigiel, Reuters

Čínská vlajka míří ke stožáru během slavnostního zahájení XXIV. zimních olympijských her v Pekingu.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Olympijské kruhy během slavnostního zahájení XXIV. zimních olympijských her v Pekingu.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Interaktivní část slavnostního zahájení XXIV. zimních olympijských her v Pekingu.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Jen na dálku z Česka musel slavnostní zahájení sledovat očekávaný první brankář české hokejové reprezentace Šimon Hrubec, kterého zatím do Číny nepouštějí výsledky koronavirových testů.

Do programu, který se z avizovaných 100 minut protáhl na více než dvě hodiny, se zapojilo 3000 vystupujících převážně z řad teenagerů. Režisér Čang I-mou pro efekty využíval moderní technologie, především obří led obrazovku. Po defilé výprav následovaly tradiční formality. S projevy vystoupili předseda organizačního výboru Cchaj Čchi a prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Oba hovořili o vděčnosti, že se hry navzdory pokračující koronavirové pandemii konají v řádném termínu.

Bach na úvod her vyvolávajících kontroverze kvůli politickým krokům Číny prezentoval sport jako symbol mírového soužití. "Ukážeme světu, že je možné být nelítostnými rivaly, ale zároveň žít v respektu všichni pohromadě. To je smysl olympijských her. Budovat mosty, ale nikdy nebudovat zdi, sjednocovat lidstvo v jeho rozmanitosti," prohlásil. Čínský prezident pak oficiálně prohlásil hry za zahájené.