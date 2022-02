Ostře sledovaná hvězda se po skandálu poprvé ozvala. Co vzkázala trenérskému „monstru“

Bylo toho na mladou hvězdičku v posledních dnech víc, než by možná dokázala unést i o pár let zkušenější kolegyně. Případ teprve 15leté ruské krasobruslařky Kamily Valijevové, která byla během olympijských her v Pekingu vyšetřována kvůli pozitivnímu dopingovému nálezu, obletěl svět. Mladičká sportovkyně tlak neunesla a po nepovedené závěrečné jízdě emočně zkolabovala. Její trenérka se do ní pustila s tím, že jízdu vypustila a lidé jí za to dávali co proto. Valijevová se nyní ozvala fanouškům a vyjádřila se i ke koučce Tutberidzeové.

Foto: David J. Phillip, ČTK/AP Kamila Valijevová během olympijského závoduFoto : David J. Phillip, ČTK/AP

Článek Záběry ruských krasobruslařek po finálových jízdách jednotlivkyň na olympijských hrách, kde má vítězka místo radosti v tváři nečitelný výraz, stříbrná medailistka hystericky křičí, že už nikdy nebude bruslit a čtvrtá žena celkového pořadí, teprve 15letá Valijevová pláče, a ještě dostane ledovou sprchu od své koučky, vzbudily rozruch. Trenérce Eteri Tutberidzeové lidé nadávali, označovali ji za monstrum a nechápali, jak může s tak mladými závodnicemi zacházet tak necitlivě. Valijevová, která mohla v Pekingu závodit díky výjimce, která ji byla udělena i přes prosincový pozitivní dopingový nález, se nyní na svém Instagramu trenérky zastala. ZOH 2022 Jste monstrum, vzkazují fanoušci trenérce ruských krasobruslařek „Moje první olympiáda je konečně za mnou a já bych chtěla poděkovat všem, kteří mě k tak důležitému momentu v životě sportovce dovedli – svým trenérům," napsala Valijevová, která své kouče, včetně Tutberidzeové nezapomněla jmenovitě zmínit. „Jste absolutní mistři ve svém oboru! Vy nejen trénujete, ale také mě učíte překonávat samu sebe, což pomáhá nejen ve sportu, ale i v životě," pokračovala ve svém „vyznání." Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Kamila Valieva (@kamilavalieva26) Poděkovala jim také za to, že se po jejich boku cítí v bezpečí a je schopna překonat jakékoli utrpení. „Děkuji, že jste mi pomohli k tomu, abych byla silná," dodala na závěr. Její post navazoval na příspěvek, který sdílela právě Tutberidzeová, ve kterém rekapituluje uplynulé hry v Pekingu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) ZOH 2022 Krasobruslařku Valijevovou na letišti v Moskvě vítaly desítky fanoušků

